광주 서구의회 '장사의 신 아카데미' 총원우회 감사패

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.21 14:49

지역 소상공인 역량 강화 프로그램

광주광역시 서구의회가 최근 지역 소상공인 역량 강화 프로그램인 '장사의 신 아카데미' 총원우회로부터 감사패를 전달받았다.

광주 서구의회가 최근 지역 소상공인 역량 강화 프로그램인 '장사의 신 아카데미' 총원우회로부터 감사패를 전달받았다. 서구의회 제공.
21일 서구의회에 따르면 '장사의 신 아카데미 총원우회'는 프로그램을 수료한 소상공인들로 구성된 협력 조직으로 교육 이후에도 지속적인 교류와 역량 강화를 위해 자발적으로 만들어진 모임이다.


수료생들은 총원우회를 중심으로 상권 활성화 방안 공유, 공동 마케팅, 정보 교류 등 다양한 활동을 이어가며 지역경제 발전에 기여하고 있다.


이번 감사패는 서구의회가 지역경제 회복과 골목상권 활성화를 위해 꾸준히 기울여온 관심과 지원에 대해 수료생들이 감사의 마음을 전한 것이다.


서구의회는 그동안 지역 소상공인과 자영업자를 든든한 동반자로 여기며 실질적인 도움이 되는 다양한 의정활동을 추진해 왔다.


특히 '장사의 신 아카데미' 운영 과정에서 관련 조례 정비, 상권 활성화를 위한 현장 중심 의정활동 등을 통해 프로그램이 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 제도적 기반을 마련해 왔다.


서구의회를 방문해 감사패를 전달한 수료생들은 "서구의회의 세심한 관심과 응원이 큰 힘이 되었다"며 "앞으로도 지역 소상공인과 함께하는 의정활동을 기대한다"고 전했다.


전승일 의장은 "서구의회가 추진해 온 다양한 상권 활성화 정책과 소상공인 지원 노력이 현장에서 실제로 힘이 되었음을 확인해 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 서구의회는 주민과 지역경제가 함께 성장하는 서구를 만들기 위해 더욱 현장 중심의 정책 지원을 이어가겠다"고 말했다.


한편, 서구의회는 앞으로도 지역경제 회복을 위한 구정 협력과 더불어 소상공인·자영업자와의 소통을 강화하며 지속 가능한 지역 상권 생태계 조성에 최선을 다할 방침이다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

