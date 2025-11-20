광명시, 광명호반써밋그랜드에비뉴에 시립어린이집 개원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관내 39번째 국공립 어린이집

경기도 광명시가 관내 39번째 국공립 어린이집을 20일 개원했다.

광명시는 이날 광명동 광명호반써밋그랜드에비뉴 1단지에서 '시립 호반써밋 어린이집' 개원식을 개최했다.

박승원 광명시장(왼쪽)이 20일 광명호반써밋그랜드에비뉴 1단지에 문을 연 '시립 호반써밋 어린이집' 내부 시설을 둘러보며 관계자들과 대화하고 있다. 광명시 제공

이번 개원은 앞서 지난 3월 이 아파트 2단지에서 국공립어린이집인 '시립호반샛별어린이집'이 문을 연 지 8개월 만이다.

특히 이번에 어린이집이 문을 연 1단지의 경우 500세대 이하로, 국공립어린이집 의무 설치 대상이 아님에도 입주민 편의 향상을 위해 시는 사업 주체인 광명제10R주택재개발정비사업조합과 협의를 거쳐 어린이집을 추가 설치를 이뤄냈다.

새로 문을 연 어린이집은 223㎡ 규모로, 0~2세 영아 34명이 이용할 수 있다.





박승원 광명시장은 "아이들이 안전하고 쾌적한 환경에서 마음껏 성장할 수 있도록 하는 것이 미래를 위한 시의 중요한 책임 중 하나"라며 "아이들이 더 나은 환경에서 성장하고 부모들은 일상에서 육아 부담을 덜 수 있도록 보육 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.





