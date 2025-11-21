산업부·코트라, '첨단산업 외투기업 채용 상담·설명회' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반도체·모빌리티·전자부품 분야 10개사,

청년인재 200명과 현장 상담

외투기업 인사담당자 취업특강도

설명회 병행으로 채용 기회 높여

영남대·충남대 이어 인하대까지 3번

내년 전국 대학으로 확대 추진 -

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 인하대 대학일자리플러스센터와 함께 지난 20일 인하대에서 '첨단산업 외투기업 권역별 채용상담·설명회'를 열었다고 21일 밝혔다.

산업부와 코트라, 인하대학교 대학일자리플러스센터는 20일 인하대학교에서 ‘첨단산업 외투기업 권역별 채용 상담·설명회’를 개최했다. 인하대학교 60주년기념관에 마련된 기업별 채용 부스의 모습. 코트라

이번 채용행사에는 첨단산업 분야 외국인 투자기업과 인하대 등 인천권 대학 이공계 중심 청년 인재 200여 명이 참가했다.

산업부와 코트라는 권역별 주요 대학과 협력해 첨단산업 분야 외투기업을 소개하고 구인, 구직 수요를 반영한 맞춤형 채용지원 행사를 추진하고 있다. 6월 영남대(경상권), 9월 충남대(충청권)에 이어 인하대(인천권)까지 올해만 세 번째 열렸다.

이번 행사에는 앰코테크놀로지코리아(반도체), 노바메저링인스트루먼트코리아(반도체), 아우모비오 코리아(모빌리티), HRS코리아(전자부품) 등 첨단산업 분야 외투기업이 참가했다. 구직자들은 기업별 인사담당자와 일대일 현장 상담을 통해 구체적인 채용 정보를 얻고 현장 면접 기회도 가졌다.

코트라는 인하대 등 지역 주요 대학과 협력해 우수 구직자를 모집하고 기업과 인재 간 현장형 채용 매칭을 주선했다. 또 외투기업 인사담당자가 직접 전하는 취업전략 특강과 기업별 채용설명회 세션도 진행해 참가자들이 채용 실무자 목소리를 듣고 취업 준비에 도움을 받을 수 있도록 했다.

산업부와 코트라는 내년에도 권역별 주요 대학과 협력해 첨단산업 외투기업 채용행사를 확대할 계획이다.





강상엽 코트라 부사장 겸 중소중견기업본부장은 "이번 행사는 이공계 중심의 청년 인재들의 외투기업 취업 기회를 넓히고 첨단산업 외투기업의 우수 인재 채용 지원을 목적으로 마련했다"며 "권역별 주요 대학과 협력해 첨단산업 외투기업 채용행사를 통해 우수 인재들이 외투기업에 더 많은 관심을 갖고 실질적 채용 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

