본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[AI혁명](176)IT 장애 대응하는 '와탭랩스'…GPU 모니터링한다

김보경기자

입력2025.11.21 20:29

시계아이콘01분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

AI 기술 적용돼 복잡해진 IT운영 환경
와탭랩스 솔루션 고객사 1200여곳
문제 감지해 원인 파악하고 재발 방지

"AI 시대에는 기업 내 IT 운영 환경이 더욱 복잡해지고 비용 부담도 높아지고 있다. IT 환경상의 문제를 모니터링하고 분석하는 옵저버빌리티의 역할은 AI 시대의 핵심 성장 동력이 될 것이다."(이동인 와탭랩스 대표)

[AI혁명](176)IT 장애 대응하는 '와탭랩스'…GPU 모니터링한다 이동인 와탭랩스 대표
AD

2015년에 설립된 와탭랩스는 국내 대표 옵저버빌리티 전문 기업이다. 옵저버빌리티 서비스란 서버, 애플리케이션(앱) 등 IT 운영 환경의 성능과 장애를 분석하는 모니터링 서비스를 말한다. 일반적인 IT 모니터링이 어떤 문제가 발생했는지 확인하고 파악하는 데 그쳤다면, 옵저버빌리티 기술은 시스템 문제 감지뿐만 아니라 문제가 왜, 어떻게 발생하는지까지 분석해준다.


200만명의 온라인 회원을 보유한 이커머스 '오아시스'는 새벽배송 마감 시간 등 특정 시간대에 폭주하는 트래픽과 서버 장애로 IT 운영에 어려움을 겪어왔다. 이를 해결하기 위해 '와탭랩스'의 통합 모니터링 서비스를 도입했다. 장애 발생 건수는 절반 이하로 줄었고, 대응 시간 역시 50% 단축되는 등 서비스 안정성을 높였다. 와탭랩스는 현재 KT, LG유플러스, AXA손해보험 등 국내외 1200여곳을 고객사로 두고 있다. 지난해 매출액은 89억원을 기록했다.


최근 AI 기술 도입으로 IT 운영 환경과 네트워크 구조가 복잡해지고, 많은 기업이 클라우드 전환을 추진하면서 IT 운영 환경 전반을 파악하고 관리하기 더욱 까다로워졌다. 이로 인해 IT 시스템 에러, 다운 등의 원인에 대한 심층적인 분석과 재발 방지를 위해 옵저버빌리티 역량은 더욱 중요해지고 있다.


올해 창립 10주년을 맞은 와탭랩스는 인공지능(AI) 기술을 결합한 차세대 서비스를 개발 중이다. 김성조 와탭랩스 최고기술책임자(CTO)는 지난 20일 열린 기자간담회에서 "AI가 개발과 운영 방식을 재편하는 시대로 접어들면서 옵저버빌리티 시장도 AI 기반의 설명, 해석, 예측이 필수적이게 됐다"고 말했다. GPU 모니터링 등 AI 기업을 위한 서비스를 내놓는 한편 기존 옵저버빌리티 서비스에 AI 기술을 적용하는 투 트랙을 활용할 방침이다.


와탭랩스는 AI 시대 운영 파트너로서 AI 인프라 기반인 GPU 모니터링을 지난 7월부터 시작했다. GPU를 정교하게 모니터링하고 최적화해 모델 학습·개발·운영 전 과정의 효율을 높인다. GPU 활용률과 메모리 사용량, 온도, 전력 소비 등 주요 지표를 파악하고 자원 낭비 없이 최적화된 운영을 가능하게 한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이동인 와탭랩스 대표는 "앞으로의 10년은 와탭랩스가 주도하는 'AI 네이티브 옵저버빌리티' 시대가 될 것"이라며 "이에 맞춰 고객의 비즈니스 성장을 가속화하는 신뢰받는 AI 운영 파트너로서 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

20:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기