권익현 부안군수, 시설복숭아연구회 현장 간담회

"복숭아 산업 발전 방안 논의"

권익현 전북 부안군수가 지난 19일 부안푸드앤레포츠센터에서 시설복숭아연구회 회원들과 현장 간담회를 열고 지역 복숭아 산업 발전 방안을 논의했다.

20일 군에 따르면 이번 간담회는 관내에서 시설 복숭아를 재배하는 농가들의 현장을 직접 살피고, 현실적인 애로사항을 청취해 정책에 반영하기 위해 마련됐다.

현재 부안군에서는 20농가가 125동, 약 6.3헥타르 규모로 시설 복숭아를 재배하고 있으며, 농가당 연간 평균 소득은 6,611㎡(2,000천평) 기준 약 1억원 내외로 지역 농업의 유망 소득 작목으로 자리매김하고 있다.

앞서 군은 지난해 과수고품질시설현대화사업을 통해 4농가에 총 5,300여만원을 지원, 냉해방지용 팬 설치 등을 추진하며 시설 복숭아 산업 기반 강화에 힘써왔다.

이날 간담회에 참석한 연구회 회원들은 공동선별장 부재로 인한 선별작업의 어려움, 작목반별 당도측정기 도입 필요, 농장 입간판 설치요청 등 다양한 현장 의견을 전달했다.

특히 최근 농산물 온라인 소비 증가에 맞춰 온라인(우체국쇼핑, 쿠팡) 판매 확대 등 신규 판로 개척 방안 마련을 중점적으로 요청했다.

권익현 군수는 "시설 복숭아 농가들의 애로사항이 해결될 수 있도록 최선을 다해 복숭아 산업이 부안의 대표 고소득 작목으로 더욱 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





군은 앞으로도 지속적인 현장 소통을 통해 시설 복숭아 재배 환경 개선과 유통·판로 확대, 생산 기반 강화 등을 추진해 지역 농업인의 소득 증대와 경쟁력 향상에 힘쓸 계획이다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

