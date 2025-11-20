본문 바로가기
제주개발공사, 국가품질경영대회서 3개 부문 수상 '겹경사'

호남취재본부 박창원기자

입력2025.11.20 11:44

4년 연속 품질경쟁력우수기업 선정
품질혁신·친환경 경영 성과 인정

제주개발공사, 국가품질경영대회서 3개 부문 수상 '겹경사' 제주삼다수를 생산·유통하는 제주특별자치도개발공사가 19일 서울 코엑스에서 열린 '제51회 국가품질경영대회'에서 3개 부문에서 국가품질상을 수상했다. 제주특별자치도개발공사 제공
제주삼다수를 생산·유통하는 제주특별자치도개발공사(사장 백경훈)가 19일 서울 코엑스에서 열린 '제51회 국가품질경영대회'에서 3개 부문에서 국가품질상을 수상했다.


제주개발공사는 4년 연속 품질경쟁력 우수기업에 선정됐으며, 국가 품질혁신경진대회 6개 분야에서 대통령상 금·은·동 6점을 수상하였다. 또한 고병수 삼다수 생산본부장과 한동훈 생산기획팀장이 품질경영 유공 개인 부문에서 산업통상자원부 장관상을 받으며 기관과 개인 모두의 성과를 인정받았다.


'국가품질경영대회'는 산업통상자원부 국가기술표준원과 한국표준협회가 주최·주관하는 정부포상 행사로, 품질혁신을 통해 국가산업 경쟁력 향상에 기여한 우수기업과 개인, 분임조를 선정해 포상한다.


'품질경쟁력 우수기업'은 품질혁신, 고객 만족, 경영성과 등 전반적 품질경영 역량이 탁월한 기업을 선정하는 제도로, 제주개발공사는 먹는샘물 업계 최초로 4년 연속 선정되는 영예를 안았다.


제주삼다수는 원수 품질 확보를 위해 취수원 보전 및 관리 연구, 지하수 수위·수질 연구 등 과학적이고 체계적인 관리체계를 구축하고 있다. 특히 취수원 주변 113개 지하수 관측망을 통해 수량과 수질을 실시간 감시하며 잠재적 오염원을 차단하고 있다. 또한 품질·식품·안전·환경 등 경영 전반의 글로벌 인증을 지속해서 갱신하며 품질혁신과 고객 만족 분야에서 높은 평가를 받고 있다.


'품질분임조 부문'에서는 지난 8월 25일부터 5일간 제주 서귀포시에서 열린 국가 품질혁신경진대회에 참가해 총 6개 분야에서 '금 - 유니온, 화산송이', '은 - 도전, 으뜸', '동 - Nothing, 순항'을 수상했다. 특히 제주개발공사는 6년 연속 대통령상 금상을 수상하는 기록을 달성했으며, 지난 4일 열린 국제품질분임조 대회(ICQCC)에도 한국대표단으로 참가하여 'GOLD AWARD'를 수상했다. 이는 제주삼다수의 소집단활동이 국내·외 품질경쟁 속에서 우수성을 입증한 결과이다.


품질경영 유공 개인 부문에서 산업통상자원부 장관상을 받은 고병수 삼다수 생산본부장은 무라벨 제품 생산시스템 및 QR코드 구축을 통해 친환경 생산체계를 확립하고, 제주삼다수 용기 경량화를 통한 플라스틱 폐기물 감축에 기여한 공로를 인정받았다.


한동훈 생산기획팀장은 재생 원료 혼합사용 생산시스템 기반 마련과 분임조 주관 부서장으로서 국내·외 분임조 경진대회에서 우수한 성과를 거두며 제주삼다수의 품질 우수성을 입증하는 데 기여한 공로로 같은 상을 받았다.


백경훈 제주개발공사 사장은 "이번 국가품질경영대회에서 3개 부문 국가 품질상 수상한 것은 모든 임직원의 헌신과 노력이 있었기에 가능한 성과"라며, "앞으로도 지속적인 품질혁신 경영을 기반으로 고객 만족을 극대화하고, 기업의 지속가능한 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"라고 밝혔다.




호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

