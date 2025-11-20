트럼프 "파월 해임 원해"…재무장관에 "금리 못 낮추면 당신도 해고"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"스콧이 해고 만류…하워드라면 당장 쫓아내라 했을 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장의 해임을 원하고 있지만 스콧 베선트 재무부 장관이 이를 만류하고 있다고 19일(현지시간) 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 워싱턴 D.C.에서 열린 미국·사우디아라비아 투자 포럼에서 "솔직히 말하면 그(파월 의장)를 당장 해고하고 싶다"고 말했다.

그는 베선트 장관이 그동안 파월 의장의 해임을 막아왔다고도 언급했다. 트럼프 대통령은 "스콧(베선트 장관)은 '제발 그를 해고하지 말라. 3개월밖에 남지 않았다'고 말한다"며 "하지만 난 지금이라도 그를 내쫓고 싶다"고 강조했다.

또한 베선트 장관과 함께 행정부 내 실세 장관인 하워드 러트닉 상무부 장관을 거론하며 "하워드라면 '그를 당장 쫓아내라'고 말했을 것"이라고 했다. 러트닉 장관은 베선트 장관과 함께 트럼프 2기 행정부의 초대 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 인물이다. 러트닉 장관은 시장 친화적이고 유연한 베선트 장관과는 달리 강성으로 '리틀 트럼프'로 불린다.

이어 트럼프 대통령은 "스콧이 유일하게 망치고 있는 건 Fed"라며 "스콧, 금리가 너무 높다. 빨리 고치지 않으면 당신도 당장 잘라버릴 것"이라고 농담했다.

베선트 장관은 내년 5월 임기가 만료되는 파월 의장의 후임 인선 절차를 주도하고 있다. 그는 한때 차기 Fed 의장 후보로 거론됐으나, 재무장관직을 유지하겠다는 의사를 밝히면서 후보군에서 제외됐다. 트럼프 대통령이 베선트 장관을 두텁게 신뢰해 온 만큼, 이날의 '해고' 발언 역시 농담에 가깝다는 해석이 나온다. 현재 차기 Fed 의장 후보로는 크리스토퍼 월러 Fed 이사, 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장, 케빈 워시 전 Fed 이사 등이 유력하게 거론된다.

이날 트럼프 대통령의 발언은 10월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개 직전에 나왔다. 의사록은 "많은(Many) 참석자들이 경제 전망에 따라 올해 남은 기간 동안 (기준금리) 목표 범위를 변경하지 않는 것이 적절할 것이라고 제안했다"고 밝혀, 다수 위원이 12월 금리 인하에 부정적인 입장임을 보여줬다.





시장 역시 12월 금리 인하 기대를 크게 낮춘 상황이다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 시장은 Fed가 현재 연 3.75~4.0%인 기준금리를 12월 FOMC에서 동결할 가능성을 66.2%로 반영하고 있다. 전날 49.9%에서 크게 높아진 수준이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

