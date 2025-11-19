본문 바로가기
박상신 DL이앤씨 대표, 필리핀 대통령 만나 에너지 인프라 협력 논의

오유교기자

입력2025.11.19 10:33

부산서 마르코스 대통령 만나 SMR·인프라 사업 협력 논의
이미 필리핀 최대 전력사와 MOU 체결…SMR 도입 본격화
1993년 첫 진출 이후 15건 수주… '필리핀 베테랑'
2.2조 규모 RMP-2 완수…동남아 최대 플랜트 실적 보유

DL이앤씨가 필리핀 정부가 역점을 두고 추진하는 에너지 및 인프라 사업 협력을 위해 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령과 만났다.

박상신 DL이앤씨 대표, 필리핀 대통령 만나 에너지 인프라 협력 논의 왼쪽 다섯 번째부터 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령, 박상신 DL이앤씨 대표, 유재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장, 버나뎃 테레세 페르난데스(Bernadette Therese C. Fernandez) 주한 필리핀 대사. DL이앤씨.
DL이앤씨는 박상신 대표 등 주요 경영진이 부산에서 최근 마르코스 대통령과 만나 필리핀 정부의 핵심 사업 협력에 대해 논의했다고 19일 밝혔다. 마르코스 대통령은 경북 경주에서 열린 '아시아태평양경제협력체(APEC)' 참석차 최근 한국을 방문했다.


이날 면담의 주요 의제는 필리핀 정부가 추진하는 에너지 및 인프라 사업에 DL이앤씨가 참여하는 방안이었다. 특히 필리핀 정부는 탄소 중립과 급증하는 전력 수요에 대응하기 위해 원전 건설 분야의 협력 가능성을 적극적으로 환영한 것으로 알려졌다.


DL이앤씨는 이미 필리핀 최대 전력회사인 메랄코(Meralco)와 업무협약(MOU)을 맺고, 필리핀 내 SMR(소형모듈원전) 도입을 위한 협력을 진행 중이다. SMR은 대형 원전의 크기를 100분의 1 수준으로 줄인 차세대 원전으로, 기존 원전과 달리 대규모 부지가 필요 없고 안정성이 높아 산업단지 등 전력 수요처 인근에 설치가 가능하다. 최근 인공지능(AI) 시대를 맞아 전력 수요가 폭증하면서 이에 대응할 수 있는 무탄소 에너지원인 SMR이 전 세계적으로 주목받고 있다.


DL이앤씨는 필리핀과 깊은 인연을 이어오고 있다. 1993년 필리핀석유공사의 가스 탈황 설비 공사를 수주하며 첫발을 디딘 이래, 현재까지 필리핀에서 업계 최다인 15건의 시공 실적을 보유하고 있다. 특히 2015년에는 필리핀 최대 정유회사 페트론이 발주한 동남아시아 역대 최대 플랜트 프로젝트인 필리핀 RMP-2(Petron Refinery Master Plan Phase 2) 정유공장을 준공하며 기술력과 사업 수행 능력을 입증했다. 당시 약 2조2500억원에 사업을 수주했는데, 이는 국내 건설사가 동남아시아에서 수주한 사업 중 최대 규모다.


박상신 DL이앤씨 대표는 "DL이앤씨는 에너지 분야에서 독보적 기술력과 사업 실적을 보유하고 있다"며 "필리핀이 추진하는 에너지 사업의 최적 파트너임을 자부한다"고 밝혔다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

