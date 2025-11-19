삼성전자·하나카드, '삼성월렛 트래블 제휴 카드' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카드 이용시 삼성월렛 포인트 적립

모바일 학생증 지원 서비스도 확대

18일 서울 중구 하나금융그룹 명동사옥에서 열린 업무 협약식에서 삼성전자 디지털월렛팀장 채원철 부사장(오른쪽)과 하나카드 성영수 대표이사가(왼쪽) 기념 사진을 촬영하고 있다. 사진제공=삼성전자

삼성전자가 모바일 결제 경쟁력 강화를 위해 하나카드와 '삼성월렛' 서비스 제휴를 확대한다.

삼성전자와 하나카드는 제휴 업무협약(MOU)을 체결하고 여행객 대상 '삼성월렛 트래블 제휴 카드'를 새롭게 선보인다고 19일 밝혔다. 해당 카드를 이용하면 삼성월렛 포인트 적립 등 다양한 혜택을 제공하도록 설계됐다.

모바일 신분증 서비스도 강화된다. 삼성전자는 삼성월렛에 하나카드와 제휴 중인 대학의 모바일 학생증을 등록할 수 있는 기능을 구축할 예정이다. 학생증을 월렛에 등록하면 교내 게이트 출입, 도서관·열람실 이용, 체크카드 기능 등 실물 학생증과 동일한 서비스를 스마트폰으로 이용할 수 있다.

채원철 삼성전자 디지털월렛팀장(부사장)은 "해외에서도 간편한 결제 경험을 제공하고, 학교생활의 편의성까지 강화해 삼성월렛 포인트를 통한 실질적 혜택을 제공하겠다"고 말했다.





성영수 하나카드 대표이사는 "모바일 기기와 전통 금융이 만나 새로운 시너지를 낼 것"이라며 "해외 결제부터 국내 결제까지 최고의 가치와 경험을 제공하겠다"고 강조했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

