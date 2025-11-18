스타트업 근무 만족도 '역대 최저' 35%…대기업 절반 수준

스타트업얼라이언스 '스타트업 트렌드리포트'
창업자·재직자 벤처생태계 전망도 온도 차
새 정부 벤처 정책 관련 현장 기대감 뚜렷
스타트업 재직자들의 근무 만족도가 대기업 재직자들의 절반 수준인 35%에 그친다는 조사 결과가 나왔다. 정부가 '글로벌 벤처 4대 강국'을 외치며 생태계 확장에 속도를 내고 있지만 현장에선 창업자와 재직자 간 체감 격차가 여전히 큰 것으로 풀이된다.
18일 스타트업얼라이언스와 오픈서베이가 발표한 '스타트업 트렌드리포트 2025'에 따르면 스타트업 재직자의 근무 만족도는 전년 대비 6.5%포인트 떨어진 35%로 집계됐다. 2022년 49.2%, 2023년 42.0%에 이어 3년 연속 내림세다. 대기업 재직자의 근무 만족도(66.5%)와는 큰 격차를 보였다.
반면 창업자들의 체감 분위기는 회복 추세였다. 창업자들은 올해 스타트업 생태계 전반 분위기를 100점 만점에 54.5점으로 평가해 전년(50.5점)보다 개선됐다고 응답했다. 긍정 변화를 체감하는 이유로는 '정부 및 공공부문의 강력한 정책 드라이브'(53.1%), '민간 지원사업 증가'(43.8%) 등이 꼽혔다.
새 정부 정책 방향성에 대해서도 온도 차가 나타났다. 창업자의 64.5%는 정책 기조가 생태계에 긍정적 변화를 가져올 것으로 전망했지만, 재직자의 긍정 응답은 54.5%에 그쳤다.
시급한 정책 과제에서도 인식이 갈렸다. 두 집단 모두 '연구개발(R&D) 예산 확대'와 '인공지능(AI)·딥테크 등 혁신 분야 지원'을 최우선 과제로 꼽았지만 창업자는 '모태펀드 예산 확대' 등 자금 지원을, 재직자는 '인재 양성·유출 방지 및 해외 인력 유치' 등 인력 확보를 더 중요한 과제로 제시했다.
스타트업얼라이언스는 이날 서울 마포구 프론트원에서 '스타트업 트렌드리포트 2025' 간담회를 열어 이런 내용의 인식조사 결과를 발표하고 스타트업 생태계의 전반적인 환경 개선 및 발전적인 인력관리 방안 등을 논의했다. 황조은 힐링페이퍼 이사는 "변동이 큰 업계이지만 구성원의 불안감을 회사가 최소화해주는 것이 가장 중요하다"며 "시장이 어려우면 인건비를 포함한 비용 관련 문제를 해결하려고 하지만, 유능한 인재를 잡기 위해선 회사가 더 노력해야 한다"고 말했다.
정인혜 알토스벤처스 팀장은 "채용 시장의 경우 주니어를 여전히 선호하는 분야와 그렇지 않은 분야로 점점 나뉘는 것 같다"며 "뷰티 같은 영역에선 교육으로는 배울 수 없는 젊은 사람들의 창의력과 재기발랄함을 선호하지만, 개발 등 기존 영역은 주니어 채용보다는 기존 인력을 재교육하는 방향으로 강화되는 것 같다"고 말했다.
인공지능(AI) 도입 이후 생태계 변화에 대한 의견도 나왔다. 참석자들은 2022년 이후 금리가 인상 기조로 전환되고 챗GPT 등이 등장함에 따라 벤처 생태계가 큰 변곡점을 맞았다는 데 공감대를 보였다.
김치원 카카오벤처스 부대표는 "글로벌 시장에 진출하려는 스타트업이 최근 급증한 것도 단순히 내수 시장이 줄어들어서라고만 생각할 수는 없다"며 "AI라는 툴 자체가 언어와 상관없이 글로벌하게 사용할 수 있어서 굳이 국내에만 있을 필요가 없다고 생각하는 경향이 있다"고 말했다.
황 이사는 "강남언니의 경우 국내 사업을 잘해야 해외에서도 잘 할 수 있는 플랫폼이지만 여러 나라의 의료법을 살펴보면 국내의 규제가 가장 빡빡해서 아쉬운 생각이 들 때가 많다"며 "국내 플랫폼 성장을 위해서는 글로벌 스탠더드에 맞게 규제가 유연하게 조정되면 좋겠다"고 말했다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
