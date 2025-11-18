박강수 마포구청장 “한강 8.2km 접한 마포, 성장축 한강변으로 확장할 것”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'마포강변8.2프로젝트' 발표

내부 도시·한강변 연결, 한강 중심 도시구조 재편

관광·문화·주거 융합 거점 조성

서울 마포구(구청장 박강수)가 한강변 8.2km 구간을 따라 도시 구조를 새롭게 그리는 ‘마포강변8.2프로젝트’를 본격 추진한다. 한강변의 단절된 공간을 회복하고, 도심의 성장축을 수변으로 확장해 ‘한강과 일상생활이 맞닿는 도시’를 만든다는 구상이다.

박강수 마포구청장은 18일 당인동 마포365구민센터에서 기자간담회를 열고 “마포강변8.2프로젝트는 한강을 중심으로 마포의 도시 구조를 재편해 새로운 도시 비전을 실현하는 대전환의 시작”이라며 “마포구는 한강과 도심이 경계 없이 이어지는 ‘바운드리스(boundless) 마포’를 만들고 지속가능한 도시발전이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

박강수 마포구청장이 18일 당인동 마포365구민센터에서 '마포강변8.2프로젝트'를 발표하고 있다. 마포구 제공.

박 구청장은 “내부 시가지를 중심으로 발전했다면 이제 내부 활력을 한강변으로 확장하고 한강을 중심으로 도시구조를 재편할 때"라며 "마포의 재도약은 한강에서부터 시작될 것"이라고 말했다. 이어 "문화·경제·환경·주거·공공서비스가 유기적으로 결합한 이 복합프로젝트는 향후 10년 이상을 내다보는 장기 과제”라며 “프로젝트를 3개 분야, 34개 사업으로 편성해 체계적으로 추진하겠다”고 했다.

마포구는 ‘거점, 가고 싶은 마포강변’, ‘네트워크, 걷고 싶은 마포강변’, ‘콘텐츠 머물고 싶은 마포강변’을 이번 프로젝트의 3대 목표로 삼고, 10개 핵심사업과 8개 연결 네트워크를 구축한다고 밝혔다. 여기에 16개 주거 정비사업을 더해 ‘살고 싶은 마포강변’을 완성한다는 구상이다.

‘가고 싶고, 머물고 싶은 마포강변’

마포의 관문인 마포종점 나들목 일대는 기존 20m 옹벽에 미디어쇼를 설치해 방문객을 환영하고, 인근 어린이공원을 복합문화공간으로 다시 만들어 ‘마포어린이365센터’를 조성한다. 공영주차장을 추가해 접근성도 높인다.

마포유수지 일대와 주변 공영주차장 부지에는 공연장과 종합체육센터 등으로 활용 가능한 ‘마포365문화체육센터’를 건축한다. 공덕역과 연계한 복합개발을 추진해 관광·복지 기능을 강화한다는 계획이다.

홍대 레드로드·당인동 일대는 지역 자산과 연계된 관광문화 클러스터를 만든다. 경의선숲길부터 레드로드를 지나 한강까지 이어지는 ‘길 인프라’를 더욱 강화한다.

레드로드변에는 연도형 상가를 조성하고 지하 공영주차장을 개발해 독막로에서 끊긴 레드로드를 당인리 문화창작발전소까지 연계한다는 구상으로 지구단위계획을 수립하고 있다고 마포구는 밝혔다. 특히 이곳에서 한강까지 가는 길은 지형 단차를 완화하고 자연호안형 경사공원을 설치할 계획이다.

절두산성지가 있는 합정에는 사색힐링을 테마로 한강까지 연결되는 ‘성지순례길’을 조성한다. 절두산 성지 길목에는 하늘계단을 만들고, 고가하부 견인차보관소 등 공간에는 카페형 관광안내소 등을 설치한다.

한강변에 인접한 합정 군부대 이전도 지속적으로 추진할 방침이다. 이 부지에는 한강전망공간을 확보한 프리미엄 주거단지가 들어서도록 추진하고 기부채납을 통해 지역필요시설을 구축한다는 계획이다. 망원나들목 일대는 라이더 스테이션과 망원레포츠파크를 조성해 한강 자전거길과 연계한 여가 중심축을 만든다.

한강변에 위치한 마포365구민센터. 마포구 제공.

‘걷고 싶은 마포강변’

내부 시가지에서 한강으로 이어지는 한강 나들목과 당인리 자연호안형 접근로 등 보행환경을 정비해 마포구 어디에서나 30분 내 한강에 접근할 수 있는 보행접근성을 강화할 계획이다.

한강 나들목과 당인리 접근로를 정비하고, 주요 간선도로변 보행 환경을 개선한다. ‘도심 어디서든 30분 안에 한강에 닿을 수 있는 마포’를 목표로, 한강 진입 네트워크를 체계적으로 확장할 방침이다.

‘살고 싶은 마포강변’

강북 주요 재건축 사업인 성산시영 주택재건축과 망원동·합정동 모아타운, 아현1구역 주택재개발, 도화 일대 주택재건축 등 16개 정비사업에 동력을 확보해 한강 옆 ‘삶의 품격’을 높일 수 있도록 지원한다는 방침이다.





박 구청장은 "아무리 귀하고 아름다운 구슬도 흩어져 있으면 제 몫을 다하지 못하고, 하나로 꿰어 완성해야 진정한 보배가 된다"며 "개별적으로 추진되던 계획을 통합적 시작에서 하나로 엮어내겠다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

