반려견 산책과 함께 환경봉사…영진전문대 동물보건과, 펫깅 활동

영진전문대학교(총장 최재영) 동물보건과 전공연구회 '애니션'은 지난 17일 반려산책로인 공항교 강변공원에서 펫깅(Pet-gging) 활동을 진행하며 ESG 기반 환경봉사를 펼쳤다.

이번 활동에는 동물보건과에 1,2학년생으로 구성된 전공연구회 '애니션'회원 13명과 반려견이 함께 참여해 금호강 주변 환경정화와 반려견 산책 활동을 가졌다.

영진전문대 동물보건과 전공연구회 '애니션'이 17일 대구 금호강 일원에서 펫깅(Pet-gging)을 벌이고 있다.

동물보건과 전공연구회 애니션은 2023년 전국 최초로 반려산책로를 입양해 정기적인 펫깅 활동을 이어오고 있다.

펫깅(Pet-gging)은 반려견과 함께 산책하며 주변 쓰레기를 수거하는 환경봉사로, '애니션'은 대학 인근 대구 북구 공항강변로를 입양해 매년 4회 정도 활동을 꾸준히 펼치고 있다.

애니션 회장 강형승(1학년) 학생은 "동물보건사를 꿈꾸는 학생으로서 환경 보호에 앞장서고, 올바른 반려견 산책 문화를 정착시키기 위해 펫깅 활동을 지속하고 있다"고 말했다.

윤채연(1년) 학생은 "귀여운 강아지들과 산책하며 환경보호로 사회에 환원도 함께 할 수 있어 동아리에 들어오길 잘했다고 느꼈다"고 했다.

배동화 동물보건과 학과장은 "학생들이 전공 지식을 기반으로 올바른 펫문화 정착을 위한 펫깅 활동을 펼치는 모습이 참으로 기특하다"라면서 "반려동물 사랑에 더해 공동체적 공감대를 형성할 수 있는 인재 배출에 노력하겠다"고 말했다.

한편, 애니션 동아리는 오는 28일 대구 남구청 인근 유기견 보호소에서도 봉사활동에 나선다.





영진전문대학교 글로벌 명품 반려동물의료서비스를 갖춘 동물보건인 양성을 목표로 국가자격증을 갖춘 전문 동물보건사를 배출하는 학과다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

