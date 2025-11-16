삼성물산, 여의도 대교 재건축 수주…단지명은 '래미안 와이츠'[부동산AtoZ]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여의도 재건축 중 첫 래미안 단지

단지 외관은 헤더윅 스튜디오와 협업

여의도 시범 등 추가 수주 노려

삼성물산 건설부문이 공사비 7987억원 규모의 여의도 대교아파트 재건축 시공사로 최종 선정됐다. 여의도에 선보이는 첫 래미안 단지로, 신규 단지명은 '래미안 와이츠(YTTZ)'를 제안했다.

래미안 와이츠 투시도. 삼성물산 제공

삼성물산은 전날 여의도 대교아파트 재건축조합 총회에서 시공사로 선정됐다고 16일 밝혔다. 여의도 대교아파트는 재건축은 서울시 영등포구 여의도동 41번지 일대에 지하 6층~지상 49층 규모의 총 4개동, 912가구와 부대복리시설 등을 조성하는 사업이다.

지난해 1월 조합 설립 이후 7개월 만에 정비계획 고시, 19개월 만에 사업시행계획 인가를 받는 등 여의도 주요 재건축 단지 중 가장 빠른 속도로 사업이 진행되고 있다.

한강뷰 입지를 자랑하는 대교아파트 재건축은 지하철 5호선 여의나루역, 5·9호선 여의도역, 9호선과 신림선 샛강역 등이 모두 가까운 트리플 역세권이다. 더현대 서울과 IFC몰 등 다양한 편의시설이 도보권에 있다. 여의도 초·중·고 등 우수한 학군에 여의도 한강공원, 샛강생태공원 등 풍부한 친환경 인프라까지 갖춘 핵심 입지로 손꼽힌다.

래미안 와이츠 조감도. 삼성물산 제공

단지명인 '래미안 와이츠'는 한국의 맨해튼으로 불리는 여의도의 입지적 위상을 기반으로, 글로벌 트랜드 세터(Trend-setter)와 진정한 쉼(ZEN)의 의미를 더해 한강 최정상(Top-end)의 랜드마크로 완성하겠다는 의미를 담았다.

단지 외관은 세계적 건축디자인그룹 헤더윅 스튜디오(Heatherwick Studio)와 협업해 한강의 흐름을 형상화한 유선형 파사드 디자인과 바람의 흐름을 표현한 옥상 구조물이 조화를 이룬다. 빛의 흐름을 예술적으로 재해석한 특화 조명을 더해 주변을 압도하는 랜드마크 디자인을 완성했다.

단지 동측과 서측 주거동 최상층(46층)에 조성되는 선라이즈·선셋 라운지는 각각 일출과 일몰에 최적화한 시야각을 확보하고 조망형 통창을 적용해 한강의 낮과 밤 풍경을 모두 즐기는 공간이다.

한강변 입지의 장점을 살린 단지 레벨 상향 설계도 적용했다. 기존 조합 원안의 한강 조망 623가구를 709가구로 대폭 늘리고, 공공보행 구간과 분리되는 공간에는 입주민 전용 지하 공간·로비·테마정원 등 시설들이 마련된다.

래미안 와이츠 입면 디자인. 삼성물산 제공

입주민 전용 에스컬레이터를 통해 연결되는 플로팅 로비는 입주민들이 자부심을 느낄 수 있도록 설계했다. 데크와 아치 형태의 브릿지를 활용해 단지 전체를 하나로 잇는 1만624㎡(약 3200평) 초대형 규모의 중앙광장은 한강 조망이 가능한 △산책로 △레이크 포레스트 △숲 테라스 등을 통해 도심 속 진정한 휴식과 일상이 특별해지는 경험을 제공할 예정이다.

대형 아트리움으로 지하1~2층에 조성되는 약 4650평(가구당 5.1평)의 커뮤니티 시설은 여의도 최대 규모로, 갤러리·피트니스·골프·스파 등 총 68개의 프로그램을 갖춘 복합문화공간으로 운영된다. 지상 1~2층에는 도서관·스터디룸·어린이집·시니어스클럽 등 다양한 공공 커뮤니티 시설을 배치해 접근성을 높이면서 전 연령대가 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

삼성물산은 최대 8베이(Bay) 구조의 혁신 평면과 파노라마 개방형, 포켓 테라스 설계 등 다양한 특화 설계를 통해 한강 조망을 극대화할 계획이다.

삼성물산은 이번 수주를 토대로 내년 발주가 예상되는 여의도 시범아파트 등 인근 지역의 대규모 정비 사업 추가 수주에도 박차를 가할 계획이다.





임철진 삼성물산 주택영업1팀장(상무)은 "여의도 최초 래미안 단지의 상징성을 고려해 삼성물산이 보유한 최고의 기술력과 최상의 사업 조건을 담았다. 또한, 여의도 1호 사업시행인가를 받은 단지인 만큼 착공부터 입주까지 최초 타이틀이 되도록 속도감 있는 사업을 추진할 것"이라고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

