이동환 시장, '평화·스포츠·화합' 현장 소통…주말 '시민 밀착 행보'

광복 80주년 마라톤·태권도·스트릿 레이스·평화회의 등

이동환 고양시장, 주요 행사 참석…고양시민 열정 응원

이동환 고양특례시장이 광복 80주년을 기념하는 대형 스포츠 행사부터 지역사회 평화 통일 논의, 태권도 꿈나무 격려까지 주말 동안 시민들과 함께하는 광폭 행보를 펼쳤다.

이동환 시장은 16일 고양종합운동장에서 열린 '2025 손기정 평화마라톤대회'에 참석해 환영사를 하고 있다. 고양특례시 제공

광복 80주년 기념… 2만 러너 '평화마라톤' 완주

이동환 시장은 16일 고양종합운동장에서 열린 '2025 손기정 평화마라톤대회'에 참석해 환영사를 전했다.

이 시장은 '광복 80주년을 기념한 뜻깊은 대회'임을 강조하며 "도로 위를 맘껏 달리며 자유를 만끽하고 광복의 의미를 되새기길 바란다"고 말했다.

이날 전국에서 모인 2만여 명의 러너들은 자동차가 통제된 제2자유로를 힘차게 질주하며 평화와 자유의 메시지를 함께 나눴다.

이동환 고양특례시장이 16일 고양어울림누리 체육관에서 개최된 제27회 고양특례시장기 태권도대회에 참석해 격려사를 하고 있다. 고양특례시 제공

양특례시장기 태권도대회 참석…태권도 꿈나무 격려

같은 날 이 시장은 고양어울림누리 체육관에서 개최된 제27회 고양특례시장기 태권도대회에도 모습을 드러냈다.

유치부부터 초?중?고 선수 1000여 명이 품새와 겨루기에서 실력을 겨루는 현장에서 이동환 시장은 "갈고닦은 실력과 기량을 유감없이 발휘해 후회 없는 경기를 펼쳐주길 바란다"며 태권도 꿈나무들을 격려했다.

이동환 고양특례시장이 지난 15일 '2025 고양 스트릿 러쉬 in 라페스타'를 찾아 파이팅을 하고 있다. 고양특례시 제공

도심 속 스피드 경쟁 응원…'스트릿 러쉬' 현장 격려

앞서 이동환 시장은 지난 15일 '2025 고양 스트릿 러쉬 in 라페스타'를 찾아 시민들과 소통했다.

불빛이 가득한 도심 속에서 펼쳐진 50m 레이스를 관람하며 이동환 시장은 "시원하게 질주하며 열정 가득한 순간을 만끽하길 바란다"고 응원의 메시지를 전했다. 이날 500여 명의 참가자가 스피드 경쟁을 벌였다.

이동환 고양특례시장이 지난 15일 베네치아에서 열린 제22기 민주평통 고양시협의회 출범식에 참석해 포퍼먼스를 펼치고 있다. 고양특례시 제공

민주평통 출범식 참석 "더 나은 미래와 평화를 위해 고양시가 함께"

또한 같은날 베네치아에서 열린 제22기 민주평통 고양시협의회 출범식에서 축사를 맡았다.

이동환 시장은 김성주 신임 협의회장의 당선을 축하하며 "지역사회 발전을 위한 열정적인 헌신에 항상 감사하며, 더 나은 미래와 평화를 위해 고양시가 함께 하겠다"고 밝히며 평화 통일 기반 조성을 위한 시의 적극적인 지원 의지를 표명했다.





이동환 고양특례시장은 주말 이틀간 대규모 체육 행사와 지역 현안을 아우르는 활동을 통해 시민들의 건강 증진과 지역 사회의 화합을 도모하는 데 집중하는 모습을 보였다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

