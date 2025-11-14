한국디자인진흥원, 제41회 우수디자인(GD)상품선정 시상식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디자인코리아 2025

LG전자의 투명 스크린 TV '대통령상'

한국디자인진흥원(KIDP)은 14일 서울 강남구 코엑스 D홀에서 열린 '디자인코리아 2025'에서 '제41회 우수디자인(GD)상품선정' 시상식을 개최했다고 밝혔다.

1985년부터 시행된 우수디자인(GD)상품선정 제도는 우수한 디자인의 상품에 정부가 인증하는 'GD 마크'를 부여해 산업의 디자인 경쟁력을 강화하고 국민 삶의 질을 향상하는 데 기여하고 있다.

14일 열린 제41회 우수디자인(GD)상품선정 시상식에서 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국디자인진흥원

AD

올해는 총 1030점의 상품이 출품됐으며 대통령상 1점, 국무총리상 2점, 장관상 25점, 유관기관상 51점을 포함해 총 79점이 수상작으로 결정됐다.

최고 영예인 대통령상에는 LG전자의 투명 스크린 TV 'LG Transparent OLED TV-77T4'가 받았다. 완전한 투명 패널과 첨단 올레드(OLED) 기술을 결합해 '공간과 화면의 경계를 허무는 디자인'으로 글로벌 시장에서 혁신적인 디스플레이 미학을 제시했다는 평가다.

국무총리상에는 삼성전자의 개인용 AI 로봇 '볼리'와 현대리바트의 프리미엄 가구 '이모션 시리즈'가 수상의 영예를 안았다.





AD

윤상흠 KIDP 원장은 "우수디자인(GD)상품선정은 산업 전반에서의 디자인 혁신을 견인하는 대표 제도"라며 "앞으로도 수상작들이 시장에서 뛰어난 성과를 거둘 수 있도록 지원하고, 글로벌 시장 진출 확대를 통해 디자인산업 생태계 전반의 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>