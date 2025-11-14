'우주파편 충돌' 中 선저우 20호 비행사들, 21호로 귀환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

20호 귀환캡슐 미세 균열로 '플랜 B'

선저우 21호 귀환캡슐 타고 지구로

우주 파편 충돌로 지구 귀환이 연기됐던 중국 유인우주선 선저우 20호 비행사들이 선저우 21호의 귀환캡슐을 타고 지구로 돌아온다.

14일 중국 관영 신화통신에 따르면 중국 유인우주탐사프로젝트판공실(CMSA)은 이날 오전 11시14분 선저우 20호 비행사들이 탑승한 선저우 21호 우주선이 중국 자체 우주정거장 '톈궁(天宮)'과 성공적으로 분리돼 곧 지구로 돌아온다고 발표했다.

선저우 20호를 탑재한 창정 2호 F 로켓이 지난 4월24일 중국 간쑤성 주취안 인근 주취안 위성발사센터에서 발사되고 있다. 로이터연합뉴스

선저우 21호의 귀환캡슐에는 선저우 20호 비행사인 천둥(陳冬·사령관), 천중루이(陳中瑞), 왕제(王傑) 등 남성 비행사 3명이 타고 있다. 이들의 상태는 양호한 것으로 알려졌다. 선저우 21호 귀환 캡슐은 지상의 지시에 따라 적절한 시기에 대기권으로 재진입해 네이멍구 둥펑 착륙장으로 귀환한다.

선저우 20호는 지난 4월24일 발사돼 중국이 운영 중인 톈궁 우주정거장에 도킹한 뒤 약 6개월 동안 머물렀다. 과학 실험 및 연구 등 임무를 마친 선저우 20호 승무원들은 당초 자신들이 타고 온 선저우 20호의 귀환캡슐을 이용해 지난 5일 지구로 돌아올 예정이었다. 하지만 선저우 20호 귀환캡슐이 우주 쓰레기와 충돌해 안전성에 문제가 생길 가능성이 제기되면서 일정이 미뤄졌다.

판공청은 선저우 20호 귀환캡슐의 안전성을 종합적으로 평가한 결과 창유리에 미세한 균열이 발생한 것을 찾아냈다. 이 균열이 우주 파편에 의한 외부 충격으로 생겼을 가능성이 크다. 이에 판공청은 이 귀환캡슐이 안전 조건을 충족하지 못한다고 판단해 대신 선저우 21호의 귀환캡슐을 이용해 이들을 데려오기로 했다.

현재 지구 궤도에는 총알보다 빠른 속도로 지구 주위를 도는 작은 파편 조각이 수백만개에 달해 위성과 우주정거장, 그 주변에서 활동하는 우주비행사에게 위험을 가할 수 있다고 AFP통신은 전했다.





한편 지난달 31일 발사된 선저우 21호는 발사 다음 날 우주정거장의 핵심 모듈 '톈허(天和)'에 성공적으로 도킹했다. 선저우 21호에는 장루(張陸), 우페이(武飛), 장훙장(張洪章) 등 남성 우주비행사 3명이 타고 있다. 선저우 20호 승무원들과 교대한 이들은 톈궁에서 6개월간 머물면서 우주유영, 화물 탑재 및 하역 작업, 우주 쓰레기 방호 장치 설치, 외부 장비 회수 등의 임무를 수행한다. 설치류 포유류를 대상으로 한 우주 과학 실험도 처음으로 진행한다. 이를 위해 암컷 2마리, 수컷 2마리의 생쥐도 함께 우주선에 탔다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

