하나은행, 3년 연속 한국의 금융소비자보호 우수기업 선정

한국 소비자보호지수(KCPI) 조사, 2023년부터 3년 연속 우수기업 선정 쾌거



하나은행 을지로 본점에서 열린 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 2025년 '한국의 소비자보호 지수'의 '한국의 금융소비자보호 우수 기업' 선정인증식에서 이호성 하나은행장(왼쪽)과 한수희 KMAC 대표이사 사장(오른쪽)이 기념 촬영을 하고 있다. 하나은행

하나은행은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 2025년 '한국의 소비자보호 지수(KCPI)' 조사에서 3년 연속 '한국의 금융소비자보호 우수 기업'으로 선정됐다고 14일 밝혔다.

'한국의 소비자보호 지수 (KCPI)'는 각 기업의 소비자보호 수준을 손님 관점에서 객관적으로 측정하고, 나아가 산업 전반의 소비자보호 수준 향상과 기업 경쟁력 제고를 위해 개발된 지표로 실제 기업의 상품·서비스를 경험한 손님들을 대상으로 조사한다.

이번 선정으로 하나은행은 금융소비자 보호를 위한 진정성과 소비자보호시스템의 실효성을 다시 한번 입증받았다. 하나은행은 보다 체계적인 금융소비자 보호와 손님중심 가치 실현을 위해 금융권 최초로 소비자보호그룹에 '소비자리스크관리부'를 별도 신설해 금융상품의 개발 단계에서부터 판매, 사후관리에 이르는 전 과정에 소비자 권익을 최우선으로 두고 있다.

특히, 투자성 상품에 대한 심의·의결 기구인 비예금상품위원회에 외부 전문인력을 위촉해 비예금 상품 선정 및 판매를 위한 프로세스를 강화했다. 또 소비자보호 관점에서 금융상품의 단계별 위험성 등을 검수할 수 있는 관리 체계를 구축해 독자적인 소비자보호 관리 기술력을 증명함으로써 올해 6월 금융권 최초로 '소비자리스크관리 특허'를 취득한 바 있다.

또한, 대학생·시니어 등 세대별 손님으로 구성된 '소비자 패널'과 '제도개선 애자일랩(Agile Lab)' 운영을 통해 소비자의 의견을 반영한 손님 친화적 금융상품과 서비스를 제공함으로써 소비자의 불편과 민원을 적극적으로 예방하고 있다.

이외에도 하나은행은 보이스피싱 등의 금융사기 방지와 취약계층의 금융 접근성 향상을 위해 ▲금융거래 적정성 점검 체계 구축 ▲실시간 이상거래탐지시스템(FDS) 운영 ▲고령층 전용창구 운영 ▲시각장애인 점자약관 제공 ▲디지털금융 교육 플랫폼 '하나원큐 길라잡이' 출시 등 모든 금융소비자의 실질적 권익 향상과 보호를 위해 전사적 노력을 기울이고 있다.

이호성 하나은행장은 "손님 권익을 지키기 위한 하나은행만의 차별화된 시스템 구축과 금융소비자 보호의 모범이 되고자하는 임직원들의 각별한 노력을 인정받게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 실질적이고 적극적인 금융소비자보호는 물론, 보이스피싱 등 민생 금융범죄 사전 예방에 은행과 임직원 모두가 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.





한편, 하나금융그룹은 금융소비자보호와 관련된 정책과 성과를 최고 의사결정기구에서 직접 평가·관리하고, 금융소비자보호를 법규 준수나 리스크 관리를 넘어 그룹의 최우선 가치이자 핵심 경쟁력으로 정착시키기 위해 금융권 최초로 이사회의 기존 '소비자리스크관리위원회'에 소비자보호 역할과 기능을 대폭 확대한 '소비자보호위원회'를 신설할 계획이다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

