쿠콘, 솔라나재단과 스테이블코인 기반 결제인프라 업무협약

국내 200만 오프라인 QR가맹점

4만 ATM 인프라 활용 기술검증

비즈니스 데이터 플랫폼 기업 쿠콘은 최근 싱가포르에서 솔라나 재단과 스테이블코인 기반 결제 솔루션 개발 및 글로벌 결제 인프라 확장을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

쿠콘과 솔라나 재단 싱가포르 업무협약식. 오른쪽부터 김종현 쿠콘 대표이사, 릴리 리우 솔라나 재단 회장. 쿠콘

두 회사는 쿠콘의 국내 200만개 이상 오프라인 QR가맹점, 10만여개 주요 프랜차이즈, 전국 4만여대의 현금자동입출금기(ATM) 인프라를 바탕으로 솔라나 네트워크를 활용한 스테이블코인 결제서비스 기술검증(PoC), 상품 구현을 하기로 했다.

PoC 단계에선 국내 QR 결제망과 ATM 출금망을 활용한 스테이블코인 결제·출금 검증, 솔라나 네트워크와 연계된 글로벌 페이사 제휴 모델 검증, 국경 간 결제 서비스 구현 가능성 및 운영 노하우 확보 등을 다룰 예정이다.

쿠콘은 협력을 통해 재단의 아시아 시장 진출 핵심 파트너로 자리매김했다고 판단했다. 향후 글로벌 페이 및 주요 스테이블코인사와의 파트너십 확대를 주도할 계획이다.





김종현 쿠콘 대표는 "쿠콘의 결제 인프라와 솔라나의 블록체인 기술을 결합해 스테이블코인 결제 활용 가능성을 검증하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "아시아와 세계 시장에서 새 디지털 결제 표준을 만들어갈 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

