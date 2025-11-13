연천군의회, 지역 발전 헌신한 모범 군민 13명에 의장 표창 수여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 연천군의회(의장 김미경)는 13일 제298회 연천군의회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 지역사회 발전과 주민복지 증진을 위해 헌신적으로 봉사해 온 모범 군민 13명에게 의장 표창장을 수여했다.

연천군의회가 13일 제298회 연천군의회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 지역사회 발전과 주민복지 증진을 위해 헌신적으로 봉사해 온 모범 군민 13명에게 의장 표창장을 수여하고 있다. 연천군의회 제공

AD

이번 표창은 연천군의 발전을 위해 묵묵히 힘써 온 군민들의 노고를 격려하고, 군민 참여와 나눔의 가치를 확산하기 위해 마련된 자리로, 연천군의회 의원들의 추천에 의해 지역의 다양한 분야에서 헌신한 이들이 한자리에 모였다.

수상자들은 지역 봉사와 복지, 교육, 경제, 환경 등 생활 전반에서 책임과 열정을 다하며 지역사회의 변화를 이끌어온 주역들이다. 이들의 꾸준한 노력은 연천군이 지속적으로 성장하고 발전하는 데 든든한 힘이 되어왔다.

표창 수여식은 본회의 개회에 앞서 진행되었으며, 김미경 의장을 비롯한 연천군수, 군의원 등이 참석해 수상자들의 공로를 축하하고 감사의 마음을 전했다.





AD

연천군의회는 앞으로도 지역사회 곳곳에서 헌신하는 군민을 적극적으로 발굴하고, 군민 중심의 열린 의정 구현을 위해 다양한 소통과 참여의 장을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>