전문가 10명 중 8명 "Fed, 내달 추가 금리 인하 예상"

로이터 설문조사서

전문가 80% "0.25%포인트 인하 전망"

셧다운 이후 고용증가 비슷한 수준일 것

이코노미스트 10명 가운데 8명은 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)가 다음달 기준금리를 0.25%포인트 인하할 것으로 예상했다.

로이터연합뉴스

로이터통신은 12일(현지시간) 자체 실시한 설문조사에서 105명의 이코노미스트 가운데 84명(80%)이 Fed가 또다시 기준금리를 25bp(1bp=0.01%p) 낮출 것으로 내다봤다고 보도했다. 이 같은 수치(80%)는 지난달 로이터의 조사 때보다 소폭 상승한 것이다.

반면 21명(20%)은 금리를 동결할 것으로 전망했다.

기준금리를 결정하는 연방공개시장위원회(FOMC) 위원들이 연내에 추가 금리 인하 여부를 두고 이견을 보이는 가운데 경제학자들 대부분은 내달 추가 금리인하를 점친 것이다.

앞서 10월 FOMC에선 이례적으로 위원들 간 이견 속에 0.25%포인트 금리 인하가 이뤄졌다.

시장에선 12월 회의에서도 금리가 인하될 것이란 관측이 많았지만 제롬 파월 Fed 의장은 지난달 말 기자회견에서 12월 금리 인하는 기정사실이 아니라고 강조했다.

애비게일 와트 UBS 미국 담당 이코노미스트는 "대체적인 감은 노동 시장이 여전히 상대적으로 약해 보인다는 것이고, 그게 Fed가 계속해서 12월 금리 인하를 할 것으로 보는 핵심 이유의 하나"라면서 "12월의 잠재적 리스크는 약하다는 감을 잠재우는 데이터가 될 것"이라고 말했다.

또 그는 "노동시장에 대한 우려가 인플레이션 요인보다 얼마나 더 지배적이냐를 두고 이미 견해 차이가 나타나고 있다"고 덧붙였다.

응답자 중 절반은 내년 1분기에 기준금리가 3.25∼3.50%까지 추가 인하될 것이라고 답했다. 이는 응답자들의 중간값이기도 한데 현재보다 0.5%포인트 낮은 수준이다.

다른 질문에 응답한 52명 중 36명(69.2%)은 미 연방정부의 셧다운(일시적 업무 정지) 이후에도 고용 증가가 대체로 비슷한 수준을 유지했을 것이라고 봤다.

시장에서는 미 연방정부의 셧다운 종료되면 고용 등 경제 통계가 발표되면서 깜깜이 경제 상황이 해소될 것이라고 기대했지만 백악관은 그렇지 않을 수도 있다고 밝혔다.





캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 "10월 소비자물가지수(CPI)와 비농업 고용보고서가 영원히 공개되지 못할 가능성이 크다"고 말했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

