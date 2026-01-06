"서울 가서 놀면 돼" 예약 폭등…일본은 '순위 밖' 밀려, 발길 돌린 中관광객

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

中새해 연휴, 일본 대신 한국행

여행 선호도 1위도 서울…일본 순위권 밖

중국에서 일본으로 향하는 항공편 수요는 급감한 반면 한국행 항공권 예약은 급증한 것으로 나타났다.

중국인 단체관광객에 대한 무비자 입국이 시행된 지난해 9월 29일 서울 종로구 경복궁을 찾은 중국인 관광객들이 즐거운 시간을 보내고 있다. 강진형 기자

4일 중국 매체 재일재경은 중국 여행 플랫폼과 항공 데이터 분석을 인용해 "올해 새해(원단) 연휴 기간 일본행 항공편 수요가 전년 대비 40.5% 감소했지만, 한국과 동남아 지역으로의 출국 여행은 크게 늘었다"고 보도했다.

중국 항공 데이터 분석업체 항반관자 집계에 따르면 올해 연휴 기간(1월1~3일) 중국 민항 여객 수송량은 약 588만5000명으로, 하루 평균 196만2000명 수준을 기록했다. 이는 전년 같은 기간보다 10.8% 증가한 수치다.

여객 수요가 급증한 배경으로는 직장인과 학생들 사이에서 연휴에 개인 휴가를 더해 장기 해외여행을 떠나는 수요가 늘어난 데다, 외국인 관광객의 중국 입국 증가가 함께 작용한 것으로 분석됐다.

서울행 항공권 예약량 전년대비 3.3배 증가

특히 한국과 동남아 국가로 향하는 항공편 수요가 큰 폭으로 늘었다. 중국 여행 플랫폼 취나얼 데이터에 따르면 원단 연휴 기간 인기 지역 출국 항공권 예약은 전반적으로 40% 이상 증가했고 한국과 베트남 노선의 경우 예약이 2배 이상 늘었다.

한국행 항공권 중에선 서울 노선의 증가 폭이 가장 컸다. 서울 노선 항공권 예약량은 전년 대비 3.3배 증가해 전체 목적지 가운데 증가율 1위를 기록했다. 대학생 층에서는 서울이 원단 연휴 출국 여행지 선호도 1위로 꼽혔다. 베트남 호찌민과 하노이 노선도 각각 3.2배, 2.4배 증가하며 20대 후반~30대 직장인층의 인기 목적지로 부상했다.

이밖에 남반구로 떠나는 장거리 여행 수요도 늘었다. 뉴질랜드행 항공권 예약은 1.1배 증가했으며, 지난해 말 항공 노선이 증편된 브라질 노선은 원단 연휴 기간 예약이 약 3배 가까이 늘었다. 조지아, 우즈베키스탄, 카자흐스탄 등 무비자 국가 노선도 예약 증가율 상위 10위 안에 포함됐다.

취나얼 집계 결과, 원단 연휴 기간 중국 여행객이 가장 많이 선택한 출국 여행지 상위 10곳은 모두 아시아 지역이었다. 서울과 방콕, 홍콩이 상위권을 차지했다.

경색된 중일 관계…'인기 순위'서 사라진 일본

반면 일본행 항공편 수요는 뚜렷한 감소세를 보였다. 항반관자 집계에 따르면 원단 연휴 기간 일본행 국제선 항공편 수는 전년 대비 40.5% 줄었다. 또 일본은 중국의 주요 명절마다 인기 출국 여행지 상위권에 이름을 올렸지만, 이번 원단 연휴에는 10위권 밖으로 밀려난 것으로 나타났다.

다카이치 사나에 일본 총리가 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 제2세션에 참석해 있다. 연합뉴스

이는 최근 중일 관계 악화의 영향으로 풀이된다. 중국 정부는 지난달 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 유사시 관련 발언 이후 자국민의 일본 방문 자제를 촉구해 왔다.





국제선 항공편 운항 현황에서도 같은 흐름이 나타났다. 항반관자에 따르면 원단 연휴 기간 출국 국제·지역 노선 상위 20개 가운데 한국 노선이 운항 편수 기준 1위를 차지했으며, 전년 대비 6.5% 증가했다. 반면 일본, 태국, 호주 노선은 유일하게 전년 대비 감소했으며, 일본 노선 감소 폭이 가장 컸다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

