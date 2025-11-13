안산시, 2조3299억원 규모 내년 예산안 제출…올해比 702억원 증액

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

초교 입학준비금, 저소득 어린이·청소년 버스비 등 신규 반영

이민근 시장 "부채 제로 유지하며 중점사업 안정적 추진할 것"

경기도 안산시는 2조3299억원 규모의 내년도 예산안을 시의회에 제출했다고 13일 밝혔다. 이는 올해 예산 2조2598억원 대비 702억원 늘어난 것이다.

일반회계는 2조534억 원으로 올해보다 679억원 증가했으며, 특별회계는 23억원 늘어난 2765억원이다.

시 관계자는 "가용 재원의 한계와 녹록지 않은 재정 상황에도 미래산업 및 성장 기반 분야와 민생 안정을 우선순위에 두고 예산을 편성했다"고 설명했다.

시는 특히 시정 5대 핵심 목표인 ▲시민중심도시 ▲첨단혁신도시 ▲복지문화도시 ▲미래교육도시 ▲교통환경도시 조성을 중점으로 투자한다는 계획이다.

예산안에는 이민근 시장이 주민과의 현장 대화를 통해 접수한 249건의 주민숙원사업 예산 156억원을 최우선으로 반영했다. 이와 함께 ▲청년기본소득(57억원) ▲청년 월세 지원(50억원) ▲청년 전·월세 보증금 대출이자 지원(1억원) ▲청년 이사비 지원(4000만원) 등 청년 정착 지원을 위한 예산도 담았다.

첨단혁신도시 조성과 기업의 성장을 위해서는 ▲중소기업 애로상담센터 운영(3억원) ▲강소기업 육성지원 사업(10억원) ▲중소기업 수출물류비(5000만원) 등을 지원한다.

반월국가산업단지 구조개선을 위해 ▲로봇직업교육센터 구축(10억원) ▲안산스마트허브 기술혁신지원(4억2000만원) ▲미래산업 육성지원사업을 추진한다. 아울러 경제자유구역 개발을 위한 사전절차 예산도 내년 예산안에 반영했다.

사회복지 분야에는 일반회계의 51.35%인 1조543억원의 예산을 편성했다. 주요 사업별 예산은 ▲아동수당(319억원) ▲생계급여(1222억원) ▲장애인 연금(157억원) 등이다. 내년에는 관내 사회복지시설 종사자 건강검진비를 신규 지원한다.

교육정보 격차 해소를 위한 ▲진로진학 상담센터운영(2억원) ▲초등학생 입학준비금 지원(3억2000만원) 등의 신규사업도 편성했으며, 양질의 교육 제공과 지역인재 육성을 위해 300억원의 교육 경비를 투입한다.

교통·환경·도시 분야의 경우 ▲신안산선 한양대 출입구 신설(30억원) ▲GTX-C 상록수역 신설(44억원) ▲대중교통비 환급지원(107억원) ▲어르신 무상 교통비 지원(20억원) ▲버스 공공관리제 운영(94억원) 등의 사업 예산을 편성했다. 특히 내년에는 저소득 어린이·청소년 버스비 지원 예산 1800만원도 신규 반영했다.

이민근 안산시장은 "부채를 제로로 유지하면서 중점 사업을 안정적으로 추진해 시민이 체감할 수 있는 실질적 성과를 창출해 나가겠다"고 말했다.





내년도 시 예산안은 안산시의회의 심의·의결을 거쳐 다음 달 확정될 예정이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

