[특징주]'3분기 호실적' 티엘비 4%대 상승

올해 3분기 예상을 웃돈 호실적을 발표한 티엘비의 주가가 힘을 받고 있다.

13일 오전 10시16분 기준 티엘비는 전 거래일 대비 2800원(4.06%) 상승한 7만1700원에 거래됐다.

3분기 티엘비의 매출은 689억원, 영업이익은 87억원을 기록해 각각 전년 동기 대비 48.5%, 111.2% 증가했다. 창사 이래 최대 매출액으로 현재 메모리 사이클로 인한 호황이 반영됐다. 이익 역시 인건비성 일회성 요인이 3분기에도 일부 반영됐다.





이날 신한투자증권은 티엘비에 대해 "내년 실적 성장 가속화에 주목할 시점"이라며 투자의견 매수를 유지하고, 목표주가를 9만원으로 기존 대비 11% 상향 조정했다. 서지범 신한투자증권 연구원은 "고부가 기판 판매 확대가 전체 실적을 이끌었다"며 "전분기 대비 수주잔고 및 ASP(평균판매단가) 상승도 긍정적이다. 제한된 생산 능력에도 고부가 기판 비중 확대를 통해 수익성을 확보했다"고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

