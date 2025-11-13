뉴욕증시, 셧다운 종료 전망 속 혼조세…AMD는 5%대 급등

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하원 공화 원내대표 "오후 7시 예산안 표결"

연방정부 셧다운 해제 임박

AMD, 리사 수 'AI 거품론' 일축에 5% ↑

다른 기술주는 고평가 부담에 약세

미국 뉴욕 증시의 3대 지수가 12일(현지시간) 장 초반 혼조세다. 연방정부 셧다운(일시적 업무정지) 해제 기대감도 투자심리를 지지하고 있다. 리사 수 AMD 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 거품론을 일축하면서 AMD 주가가 급등하고 있지만 다른 주요 기술주는 약세다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE) 거래장. 로이터연합뉴스

이날 뉴욕 주식시장에서 오전 9시46분 현재 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 377.67포인트(0.79%) 오른 4만8305.63을 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 14.7포인트(0.21%) 상승한 6861.31, 기술주 중심의 나스닥지수는 15.904포인트(0.07%) 하락한 2만3452.397에 거래되고 있다.

종목별로는 AMD가 5.57% 급등세다. 수 AMD CEO는 전날 "AI가 성자으이 대부분을 주도할 것"이라며 자사 데이터센터 칩 시장이 2030년까지 1조달러 규모로 성장할 것이라고 밝혔다. 반면 엔비디아는 주요 공급업체인 폭스콘 실적 개선에도 0.4% 약세다. 오라클은 0.76% 하락 중이다.

기술주는 전날에도 밸류에이션(평가가치) 부담으로 AI 관련주를 중심으로 약세를 나타냈고 나스닥지수는 0.25% 하락 마감했다.

다만 연방정부 셧다운 종료 기대감이 시장을 뒷받침하고 있다. 스티브 스컬리스 연방하원 공화당 원내대표는 이날 CNBC에 셧다운 종료를 위한 임시 예산안 표결을 "오후 7시께 진행할 예정"이라며 "오후 4~5시쯤 절차를 시작하고, 정부 예산안 표결은 그보다 조금 늦게 이뤄질 것"이라고 밝혔다.

앞서 미 상원은 지난 10일 2026회계연도 임시 예산안을 통과시켜 셧다운 해제를 위한 절차를 선행했다. 이제 하원 표결과 도널드 트럼프 대통령의 서명만 남았으며, 공화당이 하원 과반을 확보하고 있어 예산안은 무난히 통과될 것으로 전망된다. 이에 따라 이날로 미국 역사상 최장인 43일째 셧다운 사태가 종료될 가능성이 크다.

셧다운이 종료되면 물가와 고용 관련 지표 발표도 곧 재개될 것으로 보인다. 이에 따라 미국 연방준비제도(Fed)가 주요 경제 지표 공백 속에 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 기준금리를 결정해야 하는 부담도 완화될 전망이다.

프린시펄 에셋 매니지먼트의 시마 샤 전략가는 "정부 셧다운으로 주요 경제 지표 발표가 지연되면서 투자자와 Fed가 경제 전망을 가늠하는 데 점점 더 어려움을 겪고 있다"며 "그러나 경제 지표 발표가 재개됨에 따라 Fed의 12월 금리 인하 가능성이 다시 부각되면서 위험 선호 심리가 강화될 것"이라고 말했다.





미 국채 금리는 보합세다. 글로벌 채권 금리 벤치마크인 미 국채 10년물 금리는 전일 수준인 4.07%, 통화정책에 민감한 미 국채 2년물 금리는 전일 대비 2bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 3.56%를 기록 중이다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

