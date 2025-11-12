코스피, 기관·개인 순매수에 장중 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원/달러 환율이 등락을 이어간 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 원/달러 환율, 코스피 등이 표시돼 있다. 2025. 11.12 조용준 기자

AD

코스피가 기관과 개인의 순매수세에 힘입어 장중 강세를 보이고 있다.

12일 오전 10시20분 기준 코스피는 전일 대비 0.70% 상승한 4135.32에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 개인이 각각 1911억원, 1180억원 순매수하고 있는 반면 외국인은 3213억원을 순매도하고 있다. 선물시장에서는 기관과 외국인이 각각 241억원, 640억원 순매수하고 있는 반면 개인은 873억원을 순매도하고 있다. 프로그램매매는 차익거래에서 145억원의 순매수가, 비차익거래에서 2208억원의 순매도가 발생했다.

업종별로는 대부분의 업종이 강세다. 증권업종이 4.81% 상승세고 금속 3.12%, 보험 2.14%, 오락문화 2.07%, 운송장비 1.98%, 금융 1.8%, 화학 1.55%, 유통 1.46%, 제약 1.54%, 운송창고 1.41%, 종이목재 1.36%, 비금속 0.97%, 일반서비스 0.9%, 기계장비 0.78% 등이 오름세다. 반면 전기전자와 의료정밀은 약보합세를 보이고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 삼성전자와 SK하이닉스를 제외하고 대부분 오름세다. LG에너지솔루션이 1%대 강세고 현대차 2.79%, 두산에너빌리티 1.02%, KB금융 1.3%, 한화에어로스페이스 2.0%, HD현대중공업 1.69%, 기아 3.06%, 셀트리온 4.05% 등이 상승세다. 반면 삼성전자와 SK하이닉스는 1% 약세를 기록하고 있다.

코스닥지수는 1% 넘는 강세를 보이고 있다. 코스닥지수는 전일 대비 1.42% 상승한 896.89에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 509억원, 490억원 순매수하고 있는 반면 개인은 978억원을 순매도하고 있다.

시가총액 상위권 종목들도 대부분 강세다. 알테오젠이 3.14% 오름세고 에코프로비엠 1.89%, 에코프로 0.43%, HLB 1.12%, 펩트론 3.57%, 리가켐바이오 4.96%, 에이비엘바이오 2.56%, 삼천당제약 0.92%, 코오롱티슈진 6.3% 등이 강세다. 반면 레인보우로보틱스는 보합권에 머무르고 있다.





AD

한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 0.7원 오른 1464.1원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>