고용률 격차 확대...고령층 48.1%, 청년층 44.6%(종합)

세종=이동우기자

세종=김평화기자

입력2025.11.12 10:21

제조·건설업 16~18개월째 감소
60세 이상 고용률 48.1%…0.7%P↑
청년고용률 1.0%P↓ 대조적 흐름

60세 이상 고용률이 10월 기준 역대 최고치를 기록했다. 정부 재정 사업과 돌봄·사회복지 분야 중심의 고령층 일자리 확대 영향으로 분석된다. 반면 청년층(15~29세) 고용률은 글로벌 금융위기 이후 최장기간인 18개월째 하락세를 이어갔다. 청년층이 많이 종사하는 제조업 등 산업 업황이 부진한 영향이라는 분석이다.


국가데이터처가 12일 발표한 '2025년 10월 고용동향'에 따르면 지난달 60세 이상 고용률은 48.1%로 전년 동월 대비 0.7%포인트(P) 상승했다. 연령별로 60세 이상 취업자는 전년 대비 33만4000명 늘었다. 65세 이상은 36만3000명, 70세 이상 19만2000명, 75세 이상은 7만 5000명 각각 증가했다. 60대 이상 고용률은 올해 1월부터 10개월 연속 꾸준히 상승세를 보이고 있다. 특히 지난 9월에는 2018년 1분기 통계작성 이후 역대 최고치를 기록했다. 60대 이상 인구 자체가 늘어나고 정년 이후에도 일하는 고령층이 증가하는 등 복합적으로 작용한 영향으로 풀이된다.


고용률 격차 확대...고령층 48.1%, 청년층 44.6%(종합)
반면 청년층 고용은 부진한 흐름이 지속됐다. 지난해 5월부터 이어진 청년 고용률 하락세는 올해 10월까지 18개월째 지속됐다. 지난달 청년 취업자 수는 16만3000명 감소하면서 청년층 고용률 역시 44.6%로 전년 대비 1.0%포인트 낮아졌다.


청년 고용 부진의 가장 큰 요인으로는 제조업·건설업 중심의 일자리 감소와 기업들의 경력직 선호 심화가 꼽힌다. 지난달 제조업 취업자는 5만1000명(-1.2%), 건설업 취업자는 12만3000명(-6.0%) 줄었다. 건설 투자 위축, 부동산 경기 조정, 제조업 수출 회복 지연 등 구조적 요인이 동시 작용했다. 공미숙 국가데이터처 사회통계국장은 "경력직 중심 채용, 수시채용 등이 청년층에 불리하게 작용하고 있다"며 "청년층이 많이 종사하는 제조업 등 산업의 업황이 좋지 않은 영향"이라고 설명했다.


전체 취업자 수는 증가세를 유지하고 있다. 지난달 취업자 수는 2904만명으로 전년 대비 19만3000명 늘었다. 15세 이상 전체 고용률 역시 63.4%로 0.1%포인트 상승했다. 생산연령층(15~64세) 고용률은 70.1%로 0.3%포인트 올랐다. 산업별로는 보건업·사회복지서비스업(28만명) 증가세가 이어갔고, 예술·스포츠·여가업(7만명) 취업자도 늘었다. 도매·소매업(4만6000명)의 경우 두 달 연속 증가세를 보였다. 특히 보건·사회복지 분야는 고령층 일자리 비중이 높은 업종으로, 고령층 고용 확대가 해당 산업 증가를 주도한 것으로 분석된다.

고용률 격차 확대...고령층 48.1%, 청년층 44.6%(종합) 10월 취업자 수가 전년동월 대비 8만3000명 늘어나며 넉 달 만에 10만 명 밑으로 내려온 13일 서울 한 고용센터를 찾은 구직자가 채용 게시판을 보고 있다. 강진형 기자

반면 농림어업은 12만4000명 줄어 7개월 연속 10만명대 감소폭을 기록했다. 건설업(-12만3000명)과 제조업(-5만1000명)도 각각 18개월, 16개월 연속 마이너스 흐름을 이어갔다. 건설업의 경우 지난달 비가 많이 온 영향으로 감소 폭이 전달(-8만4000명)보다 확대됐다. 전문·과학·기술서비스업 및 정보통신업 등 고부가가치 업종에서도 취업자 수가 감소 또는 정체되는 흐름이 나타났다.


노동공급 측면에서도 불안 신호가 포착된다. 지난달 비경제활동인구는 1612만1000명으로 전년보다 3만8000명 늘었다. 특히 '쉬었음' 인구는 258만명으로 13만5000명(5.5%) 증가했다. 이 가운데 30대 '쉬었음' 인구는 33만4000명으로 통계 작성 이래 최대치를 기록했다. 청년층 '쉬었음'은 40만9000명으로 전년 대비 9000명 감소했지만, 이는 취업으로 이어진 결과라기보다 '재학·고시·이직준비' 등 상태 이동에 따른 변화라는 지적이 나온다. 공 국장은 "30대 고용 자체는 나쁘지 않지만, 육아·가사 분야에 있던 비경제활동인구가 쉬었음으로 넘어간 것으로 보인다"고 설명했다.




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

