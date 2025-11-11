본문 바로가기
"학교서 친구가 보낸 영상에 큰 충격"…'음란물 노출' 英 10대 소녀, 정부 상대 소송

방제일기자

입력2025.11.11 08:16

수정2025.11.11 08:54

교내 스마트폰 사용 제한 조치 여러나라서 시행
스마트폰 사용 금지 효과 미비한 것으로 나타나

학교에서 스마트폰 사용을 막지 않은 탓에 음란물과 총격 장면 등 끔찍한 사진·영상에 노출됐다고 주장하는 17세 소녀가 영국 교육부 장관을 상대로 소송을 제기했다. 10일(현지시간) 영국 가디언은 영국 남서부 데번 출신의 한 학생이 수업 중에 스마트폰으로 전해진 이런 사진과 영상을 보게 됐고 위협적인 메시지를 받기도 했다며 학교에서 스마트폰 사용 전면 금지를 요구했다고 보도했다. 이번에 소송에 참여한 플로시 맥시아(17)는 자신이 중1 때부터 이런 피해를 겪어왔다고 주장했다.

"학교서 친구가 보낸 영상에 큰 충격"…'음란물 노출' 英 10대 소녀, 정부 상대 소송 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이
그는 "집에서는 부모님이 스마트폰 사용을 엄격하게 관리했지만, 학교에서는 일부 학생들이 자신에게 '에어 드롭'으로 사진·영상을 보내거나 직접 스마트폰 화면을 보여줘 (음란물이나 끔찍한 영상을 봤을 때의) 반응을 본다"라고 하소연했다. 맥시아가 여전히 충격에서 헤어나오지 못하는 영상은 두 아이가 총을 가지고 놀던 중 한 명이 실수로 친구를 쏜 영상으로, 그날 너무 큰 충격에 잠을 이루지 못했으며 3년이 지난 지금도 그 장면이 생각난다고 플로시는 호소했다. 또, 플로시는 "우리 학교엔 스마트폰을 사용하다 선생님에게 들키면 즉각 압수당하는 정책이 있지만 실제로는 책상 밑, 점심시간, 화장실, 운동장, 복도, 스쿨버스 등 어디서든 학생들이 스마트폰을 쓰고 있다"라며 "선생님들은 막을 수 없다"라고 말했다.


앞서 지난 7월 윌 오르어윙과 피트 몽고메리라는 이름의 학부모는 "교장이 교내 스마트폰 사용 여부를 결정하는 것은 법에 어긋나며 아이들에게 안전하지 않다"고 주장하며 브리짓 필립슨 영국 교육부 장관을 상대로 소송을 진행할 것을 예고했다. 플로시는 이들이 진행하는 소송에 최근 동참한 것이다.

"학교서 친구가 보낸 영상에 큰 충격"…'음란물 노출' 英 10대 소녀, 정부 상대 소송 교내에서 스마트폰 사용을 제한하는 조치는 이미 여러 나라에서 시행 중이다. 유럽에서는 이탈리아가 2007년 첫발을 뗐고, 2018년에는 프랑스, 이후 네덜란드, 핀란드 등 유럽 전역으로 확산했다. 사진은 기사의 특정 내용과 관련 없음. 아시아경제

이 소송의 변호인으로 참여하는 케이티 무어 또한 학부모로, 그의 18세 딸은 누군가가 스마트폰을 통해 익명 등으로 보내온 메시지로 인해 원치 않게 남성 성기 사진을 보게 됐다. 무어는 "딸은 13세 때부터 이런 일을 겪었으면서도 사실대로 말하면 엄마한테 혼나고 스마트폰을 뺏길까 봐 말하지 못 해왔다"라며 "학교는 아이들을 보호하겠다고 하지만 스마트폰을 금지 품목으로 지정할 때까지는 이런 유해 영상을 접하는 피해를 막는다고 보장할 수 없다"라고 주장했다.


플로시 등의 법률대리인 측은 "정부는 스마트폰이 학교에서 아이들에게 초래하는 심각한 해악을 잘 알고 있다"라며 "올가을 안전 지침을 발표할 때 전국적인 금지 조처를 할 좋은 기회였지만 또다시 문제를 외면했으며, 필립슨 장관은 우리 아이들을 위험에 빠뜨리고 있다"라고 비판했다.


한편, 교내에서 스마트폰 사용을 제한하는 조치는 이미 여러 나라에서 시행 중이다. 유럽에서는 이탈리아가 2007년 첫발을 뗐고, 2018년에는 프랑스, 이후 네덜란드, 핀란드 등 유럽 전역으로 확산했다. 호주·미국에서는 주별로 수업 중 스마트폰 사용을 금지하는 학교가 늘고 있다. 영국의 경우, 스마트폰 금지를 법으로 금지를 강제하지는 않았지만 자체적인 금지 조항을 마련한 학교가 90% 이상이다. 다만, 스마트폰 교내 사용 금지를 두고 그 효과에 대한 전문가들은 시선은 여전히 엇갈리고 있다.


프랑스 정부는 2018년 스마트폰 사용 금지가 적용된 중학교에서 "사회적 상호작용 증가, 신체활동 증가, 디지털 괴롭힘 감소, 학생의 집중력 향상" 등 긍정적인 효과를 보였다고 밝혔다. 네덜란드에선 초·중학교 630곳을 대상으로 교직원 설문조사 결과 학생들의 집중력이 향상됐다는 응답이 75%에 달했다. 반면 지난 2월께 영국 버밍엄대 연구진이 스마트폰 금지가 내려진 학교와 그렇지 않은 학교에 다니는 학생 1200여명을 대상으로 추적 조사한 결과, 학생들의 수면 및 운동 수준, 학업 성취도에는 큰 차이 없는 것으로 나타났다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

