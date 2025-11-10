진주시 '진양호 우드랜드' 부속건물 대한민국 목조건축 대전' 특별상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5년 연속 수상 영예…목조건축 대표도시 주목



경남 진주시 '진양호 우드랜드 부속건물'이 서울에너지 드림센터에서 열린 '2025 대한민국 목조건축 대전'에서 '특별상'을 수상했다고 10일 밝혔다.

'대한민국 목조건축 대전'은 산림청이 주최하고 한국목조건축협회가 주관해 2003년 제정된 우리나라 대표 목조건축 공모전으로, 목조건축의 우수성과 활용 가능성을 탐구하고 친환경 목재산업을 활성화하기 위해 시행하고 있다.

수상작인 '진양호 우드랜드 부속건물'은 목구조로 길이 30m 장방형의 단층 건물이다. 긴 형태의 평면이 구조적 안정성과 시각적 통일감을 확보하고, 길이 방향을 따라 배치된 양면 창이 개방감을 제공해 내부와 외부, 본 건물과 부속된 사이의 흐름을 자연스럽게 이어주고 있다.

진주시 ‘진양호 우드랜드’ 부속건물 대한민국 목조건축대전 ‘특별상’ 수상 단체 사진.

최근 진주시는 건축 분야 최고의 권위를 가진 '2025 한국건축문화 대상'에서 목조건축 활성화 정책이 높은 평가를 받으면서 건축문화진흥 부문에서 '대통령상'을 수상하는 등 '목조건축 대표도시'로 주목받고 있다.

특히 '목조건축 대전'에서 지난 2021년부터 2025년까지 5년 연속 수상하는 쾌거를 이뤘다. 이는 전국 지방자치단체 중 유일한 사례로, 목조건축 정책의 일관성과 성과를 동시에 인정받은 결과로 평가된다.

앞서 진주시는 '목조건축 대전'에서 ▲2021년 문산읍 주민자치센터 어울마당 최우수상 ▲2022년 물빛 나루 쉼터 대상, 명석면 주민복합문화센터 최우수상 ▲2023년 지수남명진취가 최우수상 ▲2024년 철도문화공원 최우수상, 사봉밥집 우수상 등을 각각 수상한 바 있다.





진주시 관계자는 "이번 수상은 진주시가 지난 몇 년간 일관되게 추진해온 목조건축 활성화 정책의 결실이다"면서 "앞으로도 친환경 건축의 가치를 알리고 목조건축이 탄소중립 시대를 선도하는 공간으로 자리 잡을 수 있도록 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

