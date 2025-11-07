국립금오공대, AI 기반 방산 전문 엔지니어 양성한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

RISE사업단, K-U시티 과제 일환 ‘머신러닝 교육 캠프’

인공지능(AI) 기술 핵심 분야인 머신러닝 경험 강화

국립 금오공과대학교 RISE 사업단(단장 직무대행 권오형)은 11월 6일부터 7일까지 경주 교원드림센터에서 '머신러닝 교육 캠프'를 개최했다.

재학생 20명을 대상으로 1박 2일간 이뤄진 이번 교육에서는 인공지능(AI) 기술 중 핵심 분야인 머신러닝(Machine Learning)의 이론과 실습을 집중적으로 다뤘다.

특히 주요 머신러닝 알고리즘을 중심으로 한 데이터 전처리 및 모델링 실습으로 교육과정을 구성해 방산 산업 현장에서 요구되는 실무 역량을 강화할 수 있도록 했다. 또한 실제 데이터를 활용한 팀 기반 프로젝트를 통해 데이터 기반 의사결정 경험도 쌓을 수 있도록 했다.

국립금오공대 RISE사업단에서 AI 기반 방산 전문 엔지니어 양성을 위해머신러닝 교육 캠프를 개최했다./금오공대 제공

국립 금오공과대학교 RISE사업단은 방위산업 현장에서 요구되는 전문 인재 양성을 목표로, '데이터 분석 및 엔지니어링' 교육을 단계적으로 운영해오고 있다.

이번 머신러닝 교육은 지난 8월에 진행된 앤시스(Ansys Mechanical) 교육과 10월에 진행된 파이썬(Python) 교육의 성과를 토대로 머신러닝 실무 응용에 중점을 둔 심화 과정으로 추진됐다.





권오형 국립금오공대 RISE사업단장(직무대행)은 "머신러닝 교육은 학생들이 AI 기반 데이터 분석 기술을 체계적으로 습득하고, 이를 방위산업 현장 실무에 적용할 수 있는 역량을 기르는 데 큰 도움이 될 것"이라며 "앞으로도 국립금오공대 RISE사업단은 첨단 기술 교육과 산업 연계를 강화하여 지역 산업 경쟁력 제고와 미래 인재 양성에 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

