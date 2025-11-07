대우건설, 원전사업단 CEO 직속으로…AI 총괄조직 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대우건설은 플랜트사업본부 산하에 있던 원자력사업단을 최고경영자(CEO) 직속 편제로 바꾸는 조직개편을 했다고 7일 밝혔다. 회사 미래 성장동력 기반을 강화하기 위한 차원이라고 설명했다.

신규 진출국인 투르크메니스탄을 비롯해 체코, 모잠비크 현장의 수행 역량을 고도화하기 위해 연중 상시, 프로젝트 중심의 조직체계를 구성하겠다는 방침도 세웠다. 건설관리(CM) 조직을 확대해 신설했다. 수도권광역급행철도(GTX)-B 민간투자사업, 동부간선도로 지하화, 홍천 양수발전소 1·2호기 등 국내 대형 토목 프로젝트 사업관리를 촘촘히 하기 위해서다.

회사 측은 "기존의 주택·건축 중심 구조에서 벗어나 국내 사회간접자본(SOC)·인프라, 원자력·신재생에너지, 해외사업 등으로 포트폴리오를 다변화하고 있는 만큼 이에 맞는 조직을 구축할 계획"이라고 전했다.

을지로 대우건설 사옥

AD

최고안전책임자(CSO) 산하에 본사, 현장을 총괄하는 담당 임원을 2명 선임했다. 안전관리 컨트롤타워 기능을 강화하는 조치다. 각 지역안전팀에 현장점검 전담 직원을 추가 배치하기로 했다. 인공지능(AI) 분야 투자를 늘리기 위해 AX데이터팀을 신설했다. 이 팀은 전사 AI 전략 총괄 조직으로 AI 플랫폼 개발, 전사 데이터 자산화 및 관련 인프라 구축 업무를 맡는다.





AD

한편 올해 임원인사에서는 성과와 역량을 중심으로 우수 인재를 선임했다. 40대 임원을 새로 발탁했으며 과장 직급 인사를 AX데이터 팀장으로 임명했다. 회사 관계자는 "안전을 최우선으로 하는 내실경영을 지속하는 한편 원자력 조직기반을 강화하고 스마트건설 조직을 확대했다"고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>