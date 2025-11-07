부천시, '열린 어린이집' 129곳 지정…부모 참여 확대

경기 부천시는 어린이집 129곳을 '열린어린이집'으로 지정했다고 7일 밝혔다.
시는 최근 열린어린이집 선정위원회를 열고 어린이집의 개방성·참여성·다양성·지자체 기준 등 4개 항목에 대한 서류심사와 현장점검을 거쳐 신규 16곳, 재선정 113곳 등 총 129곳을 선정했다.
열린어린이집은 부모가 안심할 수 있는 보육환경 조성을 위해 시설을 개방하고 부모 참여를 확대해 투명하고 건강한 보육환경을 마련하고자 매년 지정한다.
부천시는 전체 어린이집의 65.5%를 열린어린이집으로 지정해 교육부 목표치인 40%를 크게 넘어섰다. 3년 주기로 진행되는 재선정 어린이집은 매년 점검을 통해 이행 사항을 확인하고 있다.
부천시 관계자는 "부모가 안심할 수 있는 보육환경 조성을 위해 열린어린이집을 확대하고 질적 개선을 지속해서 추진하겠다"며 "앞으로도 부모와 어린이집이 함께하는 열린 보육문화 확산에 힘쓰겠다"고 말했다.
