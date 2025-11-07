삼성, 30만원대 LTE 폰 출시…"5000mAh 배터리, AI 기능도"

'갤럭시 A17 LTE' 7일 출시
자급제 모델…가격 31만9000원
삼성전자가 필수 성능을 강화하고 인공지능(AI) 기능도 탑재한 30만원대 스마트폰 '갤럭시 A17 LTE'를 7일 국내 출시한다.
갤럭시 A17 LTE는 ▲169.1㎜(6.7형) 대화면 디스플레이 ▲두께 7.5㎜, 무게 190g ▲5000만 화소 광각 카메라 ▲AI 기능 ▲5000mAh 대용량 배터리 등을 갖춘 제품이다.
이동통신 3사 모델과 자급제 모델로 출시되며 삼성스토어와 삼성닷컴, 이동통신사 온·오프라인 매장, 오픈마켓 등에서 구매할 수 있다. 가격은 31만9000원으로, 블랙, 라이트 블루, 그레이 3가지 색상으로 출시된다.
슈퍼 아몰레드 디스플레이를 탑재한 '갤럭시 A17 LTE'는 최대 90Hz 화면 주사율을 지원한다. 후면에는 5000만 화소 광각 카메라와 초광각, 접사 등 트리플 카메라가 적용돼 풍경, 인물과 같은 다양한 장면을 선명하게 담을 수 있다. 광학식 손떨림 보정(OIS) 기능은 어두운 환경에서 사진 촬영 시 흔들림과 빛 번짐을 최소화해준다. 구글 제미나이와 '서클 투 서치' 등 AI 기능을 지원한다. 삼성전자는 최대 6회의 OS 업그레이드와 6년 간의 보안 업데이트를 지원한다.
지금 뜨는 뉴스
정호진 삼성전자 한국총괄 부사장은 "삼성전자는 앞으로도 소비자의 다양한 취향과 니즈를 고려한 제품을 선보일 수 있도록 고객 중심의 혁신을 이어갈 예정"이라고 전했다.
김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>