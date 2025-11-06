동의과학대 이태식 교수, 평화통일 기반조성 공로로 부산시장 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동의과학대학교(총장 김영도)는 물리치료과 이태식 교수가 평화통일 기반조성에 기여한 공로로 부산시장 표창을 받았다고 6일 전했다.

동의과학대 이태식 교수.

이 교수는 통일부 산하 비영리법인 '남북장애인치료지원협의회' 자문위원으로 활동하며, 부산 지역에서 유일하게 북한 장애인 재활 및 물리치료 분야를 꾸준히 연구해 온 학자로 평가받고 있다.

대한물리치료사협회 회장(2016∼2018) 재임 시절, 남북장애인치료지원협의회 설립을 주도하고 관련 제도적 기반 마련에 앞장서는 등 남북 보건·재활 협력의 초석을 다진 점이 이번 수상 배경이 됐다.

이 교수는 "물리치료는 단순한 치료 행위를 넘어 인간의 존엄과 삶의 질을 회복시키는 일"이라며 "남북이 함께 건강한 사회를 만들어가는 데 기여할 수 있도록 연구와 봉사를 이어가겠다"고 소감을 말했다.





동의과학대학교는 이번 수상을 계기로 지역 사회와 연계한 평화·상생 중심의 학문적·사회적 활동을 더욱 확대해 나갈 계획이다.





