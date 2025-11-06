본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"도대체 내용이 어떻길래…" 500만 뷰 돌파한 서초구 쇼츠

김민진기자

입력2025.11.06 08:42

시계아이콘01분 18초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

7초짜리 ‘다시 일상으로-청소기동대’
서리풀축제 뒤 무대 뒤편 숨은 영웅들 조명

서울 서초구가 제작한 7초짜리 유튜브 쇼츠 영상 ‘다시 일상으로-청소기동대’가 공개 40여일 만에 조회수 500만 회를 넘어서며 화제를 모으고 있다. 화려한 축제 뒤 묵묵히 현장을 정리하는 환경공무관들의 ‘청소 퍼레이드’ 장면이 전 세계 누리꾼의 마음을 움직인 것이다.

"도대체 내용이 어떻길래…" 500만 뷰 돌파한 서초구 쇼츠 서초구는 올해 서리풀 뮤직 페스티벌에서 환경공무관들의 활약이 담긴 청소 영상 장면을 '서초구소식'지 11월호 표지모델로 담았다. 서초구 제공.
AD

이 영상은 올해로 10주년을 맞은 ‘서리풀 뮤직 페스티벌’의 비하인드 스토리를 담기 위해 기획됐다. 축제 기간인 9월 27~28일, 차량이 사라진 반포대로 10차선은 음악과 사람들로 가득했다. 무대 위 화려한 조명 대신, 구청이 카메라를 향한 것은 무대 밖 ‘숨은 영웅들’이었다. 전성수 서초구청장이 강조해온 ‘보이지 않는 자리에서 일상을 지키는 사람들’의 이야기를 다큐멘터리 형식으로 풀어낸 것이다.


영상에는 축제 전날 밤새 이어진 무대 설치, 교통안내를 맡은 해병대 전우회와 모범운전자, 안전을 지킨 경찰과 소방관, 청년봉사단 ‘서리풀 러너스’ 등 다양한 이들의 모습이 담겼다. 새벽녘에는 인파가 빠져나간 뒤 살수차와 청소기동대가 일사불란하게 움직이며 반포대로를 원래의 모습으로 되돌리는 장면이 등장한다.


서초구는 이러한 영상을 위해 촬영했던 장면 중 축제 뒤 청소를 하는 서리풀 청소기동대(환경공무관)의 청소 장면을 7초짜리 영상으로 편집해 올렸고, 일주일 만에 200만 회, 한 달 만에 460만 회, 39일 만인 이달 5일 밤 500만 회를 돌파했다. 구는 환경공무관들의 활약이 담긴 영상 장면을 '서초구소식'지 11월호 표지모델로 담았다.


‘청소도 예술이다’, ‘K-청소 어벤져스가 따로 없다’는 반응이 이어지며 뜨거운 호응을 얻었다. ‘세계로 뻗어가는 한국형 청소문화’, ‘유퀴즈에 나와야 한다’는 댓글까지 달리며 청소기동대의 활약은 하나의 장관으로 평가받았다.


폐막 후 주변안전을 위해 환경공무관이 착장한 경광등, 살수차 사이렌이 야간 화려한 볼거리가 될 수 있겠다는 발상에서 출발했다. 행사에 동원되는 모든 청소규모를 집약해 주민들께 참신한 볼거리를 제공하고 행사 후 일상회복의 중요성을 알릴 수 있겠다는 생각도 청소퍼레이드를 기획한 배경이다.


서초구는 축제의 폐막 후 환경공무관 73명과 물청소 차량 5대 등 차량 16대를 투입해 반포대로 전체를 행진하듯 청소했다. 단순한 정리 작업이 아닌, 시민들에게 ‘일상 회복’의 의미를 전하는 퍼포먼스로 자리 잡은 것이다.


새벽까지 이어진 청소 행렬에 주민들은 커피와 김밥을 건네며 감사 인사를 전했고, 청소기동대와 함께 사진을 찍는 시민들도 줄을 이었다.

환경공무관들 역시 큰 자부심을 느꼈다고 한다. 한 환경공무관은 “청소를 공중을 위한 의미 있는 일로 인식하게 되면서 내부 분위기도 활기차고, 타 자치구 환경공무관들로부터 응원 연락까지 이어지고 있다”고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

전 구청장은 “이번 영상이 주목받은 것은 결국 보이지 않는 곳에서 일상을 지켜주는 분들에 대한 시민의 따뜻한 시선 덕분”이라며 “앞으로도 서초의 일상 속 숨은 영웅들을 조명할 수 있는 다양한 콘텐츠를 선보이겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기