사천시, 섬 위의 감성 '컬쳐 풀 마켓 초양' 행사

영남취재본부 최순경기자

입력2025.11.06 08:38

문화적 매력과 창의적 콘텐츠 통해
지역 경제와 관광의 새로운 활력 도모

경남 사천시는 오는 8일부터 9일까지 아라마루 아쿠아리움이 위치한 초양도에서 지역 주민과 관광객을 위한 특별한 행사 '컬쳐 풀 마켓 초양'을 개최한다.


컬쳐 풀 마켓은 프리마켓 형식의 문화·예술·마켓 행사로 다양한 창작자, 수공예 작가, 아티스트, 푸드트럭 등이 모여 판매·체험·교류의 장을 마련하는 행사이다.

사천시, 섬 위의 감성 '컬쳐 풀 마켓 초양' 행사
이번 행사는 `24년도 행정안전부 공모사업으로 선정된 지역경제 활성화 사업의 일환으로, 사천의 문화적 매력과 창의적 콘텐츠를 통해 지역 경제와 관광의 새로운 활력을 도모하고자 기획됐다.


마켓 행사는 초양도 내에 위치한 사천 아이 대관람차 앞 광장에서 토요일은 오전 11시부터 오후 4시, 일요일은 오후 1시부터 4시까지 각각 진행된다.


사천 및 진주 지역에서 활동하는 11개 소상공인 팀이 각종 핸드메이드 소품과 정성 가득한 수제 먹거리 등을 판매할 예정이다. 그리고, 페이스페인팅, 팬시 우드 등 무료 체험 행사도 함께 마련된다.


특히, 초양도 배전망대 일원에서는 토요일, 일요일 양일간 오후 1시부터 3시까지 버스킹 공연을 통한 감미로운 음악을 시민과 관광객에게 선사한다.


시는 작가와 소비자가 직접 만나고 소통하는 현장 중심의 이번 행사를 통해 일상생활 속 쉬어갈 수 있는 문화적 감성과 라이프스타일을 즐길 것으로 기대하고 있다.


박동식 시장은 "이번 행사를 통해 지역민과 관광객 간의 소통과 교류의 장을 제공하고, 다양한 프로그램을 통해 도시의 매력과 관광 경쟁력을 높이는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

