배종천 제3대 경남관광재단 대표이사 본격 업부 시작

배종천 제3대 경남관광재단 대표이사가 임명장을 받고 본격적인 업무에 들어갔다.

배 대표는 임명장을 받은 후 부서별 방문으로 취임식을 대신하고 임기시작과 함께 업무에 들어갔다.

경남관광재단은 경남관광산업의 다양한 정책개발과 진흥을 위해 설립된 경남도 출연 기관이다.

배 대표는 취임 일성으로 "경남관광 활성화를 통해 지역경제를 선도하고 경남관광개발 컨트롤타워 기능을 제고해나가겠다"고 밝혔다.

경남관광 운영은 경남관광 브랜드 재정립 국내외 관광맞춤형 마켓팅, 세코(Ceco) 운영 활성화로 지속가능한 관광mice 생태계 조성에 있다.





배 대표는 창원시의회 의장과 통합창원시의회 의장을 역임했으며 제3대 대표이사 공모에서 최종 후보자로 선정됐으며 지난 10월16일 도의회 청문회를 거쳐 경남도지사 임명장을 받고 업무를 시작했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

