마을 벽이 바다 됐네… 한국석유공사, 울산 강양항 어촌 채색봉사

울산 울주군 어촌마을이 바다 색깔로 채색된 까닭은?

온산읍의 작은 항구인 강양항은 멸치잡이 배를 따라오는 갈매기 떼 사진을 연출하는 풍경이 유명하다. 붉은 일출과 아침 물안개도 시선을 붙잡는 해변 마을이다. 전국 사진작가들에게 '최애' 명소로 꼽히는 곳 중 하나다. 이 마을의 이웃 어촌에 한국석유공사 임직원이 몰려왔다. 카메라 대신 붓을 들고 왔다.

한국석유공사 임직원이 울산 강양항 선착장에서 어촌마을 벽화그리기 봉사활동을 펼치고 있다.

석유공사는 5일 울산 강양항 인근 어촌마을에서 '어촌에 희망을 입히는 벽화 그리기' 봉사를 펼쳤다.

대한적십자사와 협업해 임직원이 낡은 담장과 선착장 일대를 새로 채색했다. 벽화는 바다와 사람, 희망이 주제였다. 푸른 바다와 해초, 다채로운 물고기들, 자유롭게 헤엄치는 돌고래가 그려졌다. 강양항의 생명력과 어촌의 활력을 그리고 싶어 모였다고 그들은 말했다. 마을 주민들은 "마을에도 바다의 숨결이 살아 있는 것 같다"고 입을 댔다.

봉사활동에 참여한 한 직원은 "강양항 일출을 볼 때마다 마음이 맑아지는데 이 벽화가 마을 사람들에게도 그런 기분을 줬으면 좋겠다"고 마을에 색을 입히며 웃었다.





한국석유공사 관계자는 "해초숲 복원, 친환경 어구 기부, 해안 플로깅 등 해양환경보호활동을 이어가며 바다와 함께하는 에너지 공기업으로 성장하겠다"고 힘줬다.

울산 강양항 선착장에서 어촌마을 벽화그리기 봉사활동을 마친 한국석유공사 임직원.





