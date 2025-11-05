주광덕 시장 "북한강 널리 알려…'수상레저 중심도시' 확고히 해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

북한강 가른 수상 레이스

남양주시장기 수상레저 대회 성료

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 10월 31일부터 11월 2일까지 3일간 화도읍·조안면 북한강 일원에서 개최된 '제19회 남양주시장기 수상레저 스포츠 대회'가 성공적으로 막을 내렸다고 5일 밝혔다.

남양주시가 지난 10월 31일부터 11월 2일까지 3일간 화도읍·조안면 북한강 일원에서 개최된 '제19회 남양주시장기 수상레저 스포츠 대회'를 진행하고 있다. 남양주시 제공

대회는 10월 31일 개회식을 시작으로 11월 1일 예선전, 11월 2일 결승전과 시상식 순으로 진행됐다. 폭우 속에서도 뜨거운 열기를 보였던 작년 대회에 이어 올해는 추운 날씨에도 불구하고 264명 선수의 열정과 관람객들의 응원으로 북한강을 가득 메웠다.

대회의 모든 경기는 드론과 보트 카메라를 활용해 입체적으로 촬영했으며, 이를 통해 선수들의 역동적인 모습을 생생하게 담아냈다.

이번 대회에서는 △수상스키 △웨이크보드 △웨이크서프 등 3개 종목에서 총 22명의 수상자가 선정됐다. 주요 수상자로는 △수상스키 자유슬라롬 부문 남자부 서창훈, 여자부 이빛나, 유소년부 이서빈 △웨이크보드 어드밴스 부문 남자부 서성광, 여자부 강지애, 유소년부 정수호 △웨이크서프 오픈 부문 남자부 이동민, 여자부 문주희, 유소년부 안소정 등이 있다.

특히 전 국가대표 선수들이 포함된 해설진이 관람객들과 소통하며 전문 기술을 알기 쉽게 설명해 관람의 재미를 더했고 '함께 즐기는 스포츠'로서의 완성도를 한층 높였다.

주광덕 남양주시이 지난 10월 31일부터 11월 2일까지 3일간 화도읍·조안면 북한강 일원에서 개최된 '제19회 남양주시장기 수상레저 스포츠 대회'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 대회는 인근 수상스키·보드 용품점과 주변 상점들의 자발적인 후원으로 '함께 만들어가는 축제'의 의미를 더했고, 모두가 한데 어우러져 대회의 성공을 함께 이끌었다.





주광덕 시장은 "이번 대회가 수상레저 스포츠의 저변 확대와 아름다운 북한강을 널리 알려 '수상레저 중심도시'로서의 이미지를 확고히 하는 데 크게 기여할 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

