공군총장, KF-21 시험비행으로 첫 지휘비행 나서

손석락 공군참모총장이 5일 한국형 4.5세대 전투기인 KF-21 보라매를 타고 첫 지휘 비행에 나섰다.

공군에 따르면 손 총장은 이날 오전 경남 사천기지에서 시험비행조종사 강주훈 소령과 함께 KF-21 전투기에 탑승, 시험비행을 실시했다. 이는 손 총장 취임 후 처음으로 실시하는 지휘 비행이다. 첫 지휘비행의 기종을 KF-21로 선정한 것이다. KF-21 보라매는 대한민국이 개발 중인 4.5세대 초음속 전투기다.

손 총장은 시험비행조종사 강주훈 소령과 함께 KF-21에 탑승, 조종안정성과 항공 전자장비 정확도 등을 점검하는 시험비행을 진행했다. 이에 앞서 비행 전 손 총장은 항전 장비·비행 제어·엔진 계통 등 항공기의 전반적인 상태를 점검한 뒤, 약 50분간 상승, 선회, 고속비행 등의 다양한 기동을 실시했다.

또 손 총장은 KF-21에 장착된 국산 능동위상배열(AESA) 레이다의 작동상태도 실시간으로 확인하는 한편, 항공기에 탑재된 가상훈련체계(ETS)를 활용해 중거리 공대공미사일(Meteor)과 단거리 공대공미사일(AIM-2000) 등 가상 무장을 직접 운용해 가상 적기를 격추했다.

손 총장은 F-4E, F-15K 등 공군의 주력 기종들을 조종하며 2900시간 이상 비행했으며, 공군 특수비행팀 '블랙이글스'의 조종사와 지휘관을 역임하기도 했다. 손 총장과 함께 비행한 강 소령은 1200여 시간의 비행시간을 보유한 시험비행 조종사다.





손 총장은 "F-15K 도입 당시 그토록 염원했던 한국형 전투기, KF-21에 탑승하게 되어 감회가 무척 새로웠습니다. 기동 성능은 물론이고 항공 전자장비와 안정성 등 여러 가지 면에서 탁월했으며, 4세대보다는 5세대에 가까운 명품전투기라고 자신 있게 말할 수 있다"면서 "각종 국내·외 행사에서 여러 국가가 관심을 가질 매력적인 전투기라는 생각이 들고, KF-21이 앞으로 K-방산의 품격을 더욱 높여줄 것이라 확신한다"고 밝혔다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

