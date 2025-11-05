본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

취임 100일 한성숙 중기부 장관 "회복 넘어 성장에 총력"

이서희기자

입력2025.11.05 17:00

시계아이콘01분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

중기부, 취임 100일 기자회견 개최
벤처붐·스케일업 등 4개 방향 제시
유망 창업기업 매년 6000개 이상 육성
2조2000억원 R&D 투자
소상공인 모니터링해 선제적 대처

한성숙 중소벤처기업부 장관이 중소기업과 소상공인의 도약을 위한 로드맵을 제시했다. 그간 장기화한 내수 침체로 어려워진 민생을 회복하는 데 집중했다면 앞으로는 중소기업·소상공인의 경쟁력을 강화하는 데 총력을 다하겠다는 목표다.

취임 100일 한성숙 중기부 장관 "회복 넘어 성장에 총력" 한성숙 중소벤처기업부 장관이 5일 서울 강남구 팁스타운 S1에서 열린 ‘취임 100일 기자간담회’에서 발표를 하고 있다. 중소벤처기업부
AD

5일 한 장관은 서울 강남구 팁스타운에서 열린 취임 100일 기자회견에서 이같은 구상을 발표했다. 한 장관은 "지난해 폐업자 수가 100만명을 넘어서고 경기 부진으로 인한 소상공인의 어려움이 무엇보다 큰 상황이었다"며 "취임 이후 지금까지 소상공인 회복에 집중했다면 앞으로는 경쟁력 있는 소상공인과 중소기업을 육성하기 위한 방안을 만들어가겠다"고 말했다.


이날 한 장관이 중소기업·소상공인의 성장을 위해 제시한 정책 방향은 크게 ▲어게인 벤처붐 ▲중소기업 스케일업 ▲활기찬 소상공인 ▲연결과 융합의 기업 생태계 조성 등 4가지다.


먼저 한 장관은 '벤처투자 시장 40조원 조성'을 목표로 연기금·퇴직연금의 벤처펀드 출자를 허용하고 금융권·국민의 벤처투자를 위한 제도를 마련하기로 했다. 유망 창업기업도 매년 6000개 이상 육성한다는 목표다. 청년창업가 1000개사·팁스 선정기업 1200개사 등을 키워 '모두의 창업 시대'를 연다는 계획이다. 인공지능(AI)과 딥테크 벤처·스타트업을 육성하기 위해 내년부터 13조5000억원 규모의 '넥스트 유니콘 프로젝트'도 시작한다. 기업 규모별로 스타트업 펀드(기업 가치 500억원 내외)·스케일업 펀드(1500억원 내외)·유니콘 펀드(5000억원 내외)로 나눠 경쟁력을 갖춘 기업에 보다 규모 있는 자금을 투자한다는 구상이다.


한 장관은 "원스톱 창업 플랫폼을 구축해 창업을 원하는 이들 누구나 첫 번째 창구로써 이용할 수 있도록 할 것"이라며 "좋은 기업을 만들도록 독려하고 성장성 있는 기업엔 적극적으로 지원하기 위함"이라고 설명했다.


훌륭한 기술을 지닌 중소기업도 적극 육성한다. 역대 최대 규모인 2조2000억원을 R&D(연구개발)에 투자하고 이 중 1조1000억원을 팁스 방식과 유사하게 기업 성장단계별 '매칭 지원'에 투입할 방침이다. 한국형 STTR(미국식 중소기업 기술이전 프로그램) 제도 신설 등 기술사업화를 위한 R&D에도 2000억원을 투입한다.


취임 당시 강조했던 중소기업 인공지능 전환(AX)도 속도를 낼 전망이다. 앞으로 AI 중심 스마트공장 1만2000개를 보급하고 제조 AI 기술 공급 기업 500개를 육성한다는 목표다. 이를 통해 제조 AI 솔루션을 매년 100개 발굴해 해외 IR·공공구매 등 판로를 지원한다.

취임 100일 한성숙 중기부 장관 "회복 넘어 성장에 총력" 한성숙 중소벤처기업부 장관이 5일 서울 강남구 팁스타운 S1에서 열린 ‘취임 100일 기자간담회’에서 발표를 하고 있다. 중소벤처기업부

소상공인의 자생력을 키우기 위한 방안도 비중 있게 언급됐다. 대출금이 있는 소상공인 300만명의 재무 상황을 정부가 면밀히 모니터링해 선제적으로 위기 징후를 포착하고 맞춤형 지원을 내놓는다는 구상이다. 아울러 2030년까지 골목형 상점가(목표치 1500곳)·소규모 골목상권(1000곳)·지역 대표상권(50곳) 등을 확대해 지역 상권을 활성화한다는 복안이다. 온라인 브랜드 소상공인 육성사업(TOPS) 프로그램을 통해 온라인 플랫폼과 협업해 유망 소상공인도 발굴한다.


장기적으로 대·중소기업·스타트업·소상공인을 연결해 새로운 생태계를 만들겠다는 계획도 내놨다. 제조 대기업과 중소기업은 공급망을 통해 서로 협력하고 스타트업은 대·중소기업의 인프라를 활용해 성장하며, 중소기업과 소상공인은 스타트업의 혁신 기술을 접목해 경쟁력을 키운다는 그림이다. 한 장관은 "대·중소기업과 소상공인은 결국 서로의 고객"이라며 "서로 유기적으로 연결된다면 시너지 효과를 낼 수 있을 것"이라고 설명했다.


취임 이후 가장 중요한 성과로는 소비 촉진과 긴급 지원을 꼽았다. 한 장관은 취임 직후 상생페이백·동행세일·온누리상품권 환급 등 '3종 세트'와 소상공인 정책 자금 확대·노란우산 공제·성실 상환자 인센티브 등을 통해 내수 진작과 소상공인 금융 지원에 주력했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한 장관은 "취임 당시 가장 시급한 목표는 소상공인의 민생 회복이었다"며 "그 결과 체감 경기와 소비심리가 눈에 띄게 개선됐고, 각종 정책이 4조1000억원 이상의 내수 진작 효과를 냈다"고 자평했다. 이어 "폐업 소상공인에 대한 예산이 소진되는 속도를 보면 현재 소상공인의 상황이 얼마나 어려운지 짐작된다"며 "임기 내 해결해야 할 가장 시급한 부분"이라고 덧붙였다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2806:05
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설
    ③이재명 정부 출범 이후 중기 대출 4배↑… 대규모 자본 투입·전담부서 신설

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
中企 기술탈취의 늪
  • 25.10.2406:04
    ⑤
    ⑤"K-디스커버리제, 열쇠는 전문성…징벌손배 활성화해야"

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:03
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%
    ④[단독]정책은 유명무실…'손해산정 지원제' 이용률 2.7%

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:02
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…
    손해액, 십중팔구 재량으로 산정…"법원이 기술 이해도 있나"③

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:01
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②
    고민 끝 시작한 소송은 또다른 '지옥'②

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

  • 25.10.2406:00
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①
    수년 공들인 고급기술, 빼앗기는 건 한순간①

    편집자주기술을 빼앗긴 중소기업이 대기업을 상대로 벌이는 싸움은 이겨도 져도 상처만을 남길 뿐이다. 승소라는 좁은 문을 통과하기도 어렵거니와, 가까스로 통과하더라도 손해배상액이 터무니없이 적어 사업을 접는 일이 부지기수다. '기술을 빼앗겼다면 운이 없었던 걸로 치고 아무것도 안 하는 게 낫다'는 불문율은 그래서 생겨났다. 아무리 잘 싸워도 이기기 어렵고, 이겨도 지는 것과 다름없는 이런 싸움이 연간 300건 정도

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[2026 지방선거]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[2026 지방선거]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기