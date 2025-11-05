'안산 919 취업광장' 20일 안산올림픽기념관에서 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

30개사 참여해 구직자 채용

경기도 안산시는 오는 20일 안산올림픽기념관 체육관에서 '안산 919 취업광장'을 개최한다.

이번 행사는 안산시일자리센터와 지역 일자리 유관기관이 협업해 진행하는 채용 행사로, 기업체에 우수 인력을 지원하고 취업을 희망하는 구직자에게는 일자리 기회를 제공한다.

올해 마지막으로 열리는 이날 행사에는 지역 우수기업체 30여 개 사가 참여할 예정이다.

구직자는 박람회 당일 이력서 등 입사 지원 서류를 지참해 방문하면 ▲1대1 채용면접 ▲1대1 이력서 컨설팅 등 현장에서 희망하는 기업에 지원하고 면접에 참여할 수 있다. 일자리 기관별 취업 상담 및 재무 상담도 받을 수 있다.





자세한 내용은 안산시청 누리집 '안산시 주요 서비스-취업(일자리)정보'에서 확인하거나, 안산시일자리센터로 문의하면 안내받을 수 있다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

