예술과 문학, 삶이 흐르는 열린 미술관, 구리에 세워진다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구리시, 구리시립미술관 건립 세부 운영 전략 확정

'아치울 예술혼·동구릉 역사성 품은' 시립미술관 비전 구체화

전시 환경 개방감 ↑ '지하 1층·지상 2층' 시설 계획 재수립

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 4일 시청 본관 3층 상황실에서 '제6회 구리시립미술관 건립자문위원회'를 개최하고 시립미술관 건립의 세부 운영 전략과 향후 추진 방향을 논의했다.

구리시가 지난 4일 시청 본관 3층 상황실에서 '제6회 구리시립미술관 건립자문위원회'를 개최하고 있다. 구리시 제공

AD

이번 회의는 '구리시립미술관 세부 운영 방안 연구용역' 최종 보고회를 겸해 진행되었으며, 그간의 연구 성과를 공유하고 미술관 건립의 완성도를 높이기 위한 실질적 운영 방안을 모색하기 위해 마련되었다.

회의에는 미술·건축·문화정책 등 다양한 분야의 전문가들이 자문위원으로 참석해 ▲미술관의 방향성과 차별화 전략 ▲전시·교육 프로그램 운영 방안 ▲소장품 수집 및 활용 계획 ▲공간 구성 및 시설 계획 등 폭넓은 주제에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

구리시는 시립미술관을 "예술과 문학, 삶이 흐르는 열린 미술관"으로 조성한다는 비전을 제시했다. 이는 단순한 전시시설을 넘어 예술과 인문, 과학과 놀이가 융합된 복합문화공간으로 확장하겠다는 의미를 담고 있다.

이번 연구용역 결과, 기존 건립 기본계획의 총면적 4500㎡ 규모는 유지하되, 건축 구조를 지하 1층·지상 3층에서 지하 1층·지상 2층으로 변경하여 층고를 확장하고 전시 환경의 개방감을 강화하는 방향으로 시설 계획이 재수립되었다.

이를 통해 회화·조각·설치미술뿐 아니라 문학·서사·영상·체험 요소가 결합한 복합 감성형 전시 공간을 구현해, 단순히 작품을 '보는 공간'을 넘어 예술적 몰입과 문학적 서정을 함께 체험하는 참여형 미술관으로 조성할 계획이다.

또한 시민 체험형 프로그램과 공공미술 콘텐츠가 결합한 문화 기반형 운영모델을 구축해, 시민이 예술 속에서 사유하고 머무를 수 있는 인문학적 미술관을 완성한다는 구상이다.

이번 자문위원회는 지난 9월 개최된 학술 포럼 「미래를 여는 미술관」에서 제시된 미술관의 정체성과 비전을 구체화하는 자리였다.

구리시는 지역 예술의 근원지인 교문동 아치울 마을의 예술적 감수성과 동구릉의 역사적 정체성을 통합하여, 시민의 일상에 스며드는 열린 문화 창구이자 예술 놀이터로서의 '구리형 미술관'을 조성할 계획이다.

아치울 마을은 소설가 故 박완서, 화가 故 하인두, 故 김점선, 역사학자 故 이이화 등 한국 문학·예술계를 대표하는 인물들이 교류하며 창작의 영감을 나누던 곳으로, 이들의 예술혼은 구리시립미술관의 감수성과 지역 정체성의 상징으로 계승될 예정이다.

또한, 세계문화유산 동구릉의 고즈넉한 공간미와 전통미를 현대적 건축 디자인 요소로 재해석해, 사색과 휴식, 일상과 예술이 공존하는 열린 예술공간으로 조성할 예정이다.





AD

엄진섭 구리시 부시장은 "구리시립미술관은 단순한 전시 공간이 아니라, 시민과 예술가가 함께 소통하고 성장하는 열린 문화 기반이 되어야 한다"며 "오늘 자문위원회에서 제시된 다양한 의견을 미술관 건립 사업에 적극적으로 반영해 구리의 문화적 가치와 미래 비전을 담은 상징적인 미술관을 완성하겠다"고 밝혔다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>