중기부 'AI 초격차 챌린지' 결실…대기업 협업 성과 발표

중기부, 19개사 협업 성과발표회 개최

자율주행·드론 등 4대 딥테크 분야 실증

우수기술은 대기업 제품 탑재 추진

중소벤처기업부는 5일 서울 영등포구 콘래드 호텔에서 'AI(인공지능) 초격차 챌린지' 성과 발표회를 진행했다고 밝혔다.

AI 초격차 챌린지는 중기부가 LG전자, 퀄컴 등 글로벌 대기업과 올해 2월부터 공동으로 추진 중인 사업이다. 지난해에는 중기부와 LG전자가 노트북 등 스마트기기에 AI 스타트업의 혁신 솔루션을 탑재하는 '온디바이스 챌린지'를 추진, 이 중 우수 협업 기술은 LG전자 제품에 탑재를 지원하는 등 성과를 거뒀다.

노용석 중소벤처기업부 차관이 5일 서울 영등포구 콘래드 호텔 그랜드볼룸에서 열린 ‘AI 초격차 챌린지 성과발표회’에서 인사말를 하고 있다. 중소벤처기업부

올해는 퀄컴도 신규로 참여하여 글로벌 시장성 검증을 통해 수요가 확인된 자율주행, 드론 등 4개 분야의 딥테크 중소벤처기업과 협업을 지원하는 '버티컬 AI 챌린지'도 함께 추진 중이다.

이날 행사는 지난 2월 공모를 통해 선정된 AI 스타트업 19개사의 협업 과제 수행 성과와 우수 과제에 대한 사업화 계획 발표, 그리고 기술 전시를 통한 혁신 AI 스타트업의 성과를 확산하기 위해 마련됐다.

이번 성과발표회에서 최종 우수과제로 선정된 허드슨AI·클레온·마인드포지 등 3개사 기술은 LG전자, 퀄컴과 추가 협업 등을 거쳐 스마트 가전 제품 등에 탑재하는 등 공동사업화 지원을 통해 AI 스타트업의 매출까지 확보할 예정이다.





노용석 중기부 제1차관은 "중기부는 AI 스타트업의 성장과 글로벌 진출에 필수적인 AI 초격차 챌린지를 다양한 분야로 확장하고 협력 대기업 참여도 점진적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

