"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

광장시장 방문한 '148만' 유튜버

"5곳 중 4곳이 불친절…다신 안 가"

바가지·불친절 논란으로 '반성대회'까지 열며 자정 의지를 밝혔던 서울 광장시장이 또다시 논란에 휩싸였다. 앞서 서울시가 재발 방지 대책을 내놨지만, 달라진 게 없다는 지적이 나온다.

구독자 148만명을 보유한 유튜버 '이상한 과자가게'는 4일 '이러면 광장시장 다신 안 가게 될 것 같아요'라는 제목의 영상을 올렸다. 평소 전통시장을 자주 다닌다고 밝힌 그는 "이날 (광장시장) 노점 5곳을 방문했는데 4곳이 불친절했다"며 "칼국수를 먹으러 갔는데 제 바로 다음 손님 칼국수에 누가 봐도 오해할 수밖에 없게 생긴 김가루랑 고명이 덕지덕지 붙은 면을 면 삶을 때 섞었다"고 주장했다.

유튜버 '이상한 과자가게'가 서울 종로구 광장시장에서 일부 상인에게 불친절한 응대를 겪었다고 토로했다. 유튜브 캡처

"고기 섞었으니 2000원 더?…외국인엔 갑자기 버럭하기도"

이후 순대를 먹으러 간 유튜버는 가격 때문에 상인과 언쟁을 벌였다. 메뉴에는 '큰 순대'가 8000원이라고 적혀 있었는데 이 상인은 1만원을 달라고 요구했다는 것. 이에 유튜버가 "여기 8000원이라고 쓰여 있는데 왜 1만원이냐"고 묻자 상인은 "고기랑 섞었잖아, 내가"라고 답했다. 이 유튜버는 "(고기랑 순대랑 섞냐고) 미리 물어본 적도 없고 섞어달라고 요구한 적도 없다"며 "주변에 쳐다보길래 그쯤에서 멈췄다"고 했다.

유튜버 '이상한 과자가게'가 서울 종로구 광장시장에서 일부 상인에게 불친절한 응대를 겪었다고 토로했다. 유튜브 캡처

그는 또 "이날 상인분들이 외국인들에게 갑자기 버럭 하는 걸 여러 번 봤다"며 "언성을 높일 만한 상황이 아닌데 막 화를 내니깐 매우 당황해했다. BTS, 케이팝데몬헌터스로 한껏 기대에 부풀어 한국에 왔을 텐데 참 안타깝다"고 했다. 그러면서 "시장을 활성화해야 한다고 하는데 막상 이러면 누가 가냐"고 했다. 끝으로 유튜버는 "개인 업장의 문제면 영상에서 편집하는 데 이건 광장시장의 고질적인 문제라고 생각돼서 올린다"며 "아무리 외국인, 관광객 등 일회성 손님이 많다고 해도 이런 식으로 하면 너무 망신스럽다"고 비판했다.

해당 영상은 올린 지 5시간 만에 조회 수 70만회 이상을 기록, 2000개에 가까운 댓글이 달렸다. 누리꾼들은 "광장시장 가면 기분만 나쁘다. 절대 가지 마라" "한 번 간 이후로 다시는 안 감" "외국인 친구 데려갔다가 바가지에 너무 부끄러웠던 기억" "외국인들이 여기 왔다가 한국이 다 이런 줄 알면 어떡하냐" "호구 당하고 싶은 사람만 가길" "저러니까 젊은 사람들이 시장 안 가는 거다" "내국인 발길 끊기면 망할 텐데" "저러고 손님 없어지면 또 우는소리 하겠지" "국내 유명한 곳은 다 저렇다고 보면 된다" 등 비판을 쏟아냈다.





불친절·바가지 논란 재점화…서울시 대책도 유명무실

광장시장은 전·순대·빈대떡 등 '한국 길거리 음식'을 한자리에서 즐길 수 있어 서울 관광 필수 코스로 꼽힌다. 그러나 바가지요금과 불친절 논란은 끊이지 않고 있다. 2023년에는 한 여행 유튜버가 외국인 지인 두 명과 방문한 후기를 올려 논란이 됐다. 이들은 당시 1만5000원짜리 모둠전을 주문했는데 음식 양이 너무 적은 데다 전집 상인이 추가 주문을 요구하는 모습이 문제가 됐다. 서울시는 메뉴판 가격 옆에 정량을 표시하는 '정량 표시제'와 '미스터리 쇼퍼' 등을 도입하는 등 대책 마련에 나섰지만 지지부진한 상황이다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

