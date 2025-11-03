화순군, 18일 '이지영 정리 전문가' 강연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'인생이 달라지는 정리의 힘' 주제

전남 화순군이 오는 18일 오후 3시 화순군청 4층 대회의실에서 이지영 정리 전문가를 초청, '2025 군민행복 아카데미' 9회차 강연을 연다.

3일 군에 따르면 이번 강연은 '인생이 달라지는 정리의 힘'을 주제로 진행되며 참여 대상은 별도의 신청 없이 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.

인생이 달라지는 '정리의 힘' 공간크리에이터 이지영 초청 강연 포스터. 화순군 제공

이지영 강사는 계명대학교 경영대학원 석사 출신으로, 현재 ㈜새삶 대표이사이자 공간크리에이터로 활동하고 있다. tvN 신박한 정리 1, 2에 전문가로 출연하며 많은 사람들에게 정리의 가치와 중요성을 알려왔다.

대표 저서로는 '당신의 인생을 정리해 드립니다'와 '살림의 책'이 있으며, 책과 방송, 강연을 통해 정리를 통한 삶의 변화와 성장을 꾸준히 전하고 있다.

이번 강연에서 이지영 강사는 단순한 공간 정리를 넘어, 생각과 관계, 삶을 정리하는 힘에 대해 강연할 예정이다. 정리를 통해 불필요한 것들을 비우고 자신에게 집중하는 방법, 그리고 작은 정리 습관이 인생의 방향을 바꿀 수 있음을 생생한 사례와 함께 들려줄 예정이다.

조미화 군 인구청년정책과장은 "이번 강연을 통해 군민들이 일상 속 정리의 의미를 새롭게 바라보고, 더 행복한 삶으로 나아가는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

한편, 군민행복 아카데미는 군민에게 평생학습의 기회를 제공하기 위해 다양한 분야의 명사를 초청해 진행하는 강연 프로그램이다.





자세한 사항은 화순군 인구청년정책과 평생교육팀으로 문의하면 된다.





호남취재본부 신동호 기자

