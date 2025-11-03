與, 재판중지법 추진 하루 만에 철회…"대통령실과 조율"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박수현 "관세협의·APEC 성과 집중할 때"

더불어민주당이 이재명 대통령과 관련한 재판중지법을 연내 처리하겠다고 밝힌 지 하루 만에 철회했다. 아시아태평양경제공동체(APEC) 정상회의 결과를 알리고 입법화에 힘을 쏟을 시점에 불필요한 잡음이 나오는 것을 우려한 조치로 보인다.

박수현 민주당 수석대변인은 3일 국회 소통관에서 기자들을 만나 "정청래 민주당 대표 등 당 지도부의 간담회를 통해 국정안정법(현직 대통령 재판중지법의 민주당 표현, 형사소송법 개정안)을 추진하지 않기로 의견을 모았다.

박 수석대변인은 전날 국회에서 열린 기자간담회에서 "국민의힘이 이재명 대통령에 대한 5대 재판을 개시하라고 군불을 때니 민주당이 끓지 않을 수 없다"면서 "이제 사법개혁 공론화에 집중해야 할 시간으로 이른바 '재판중지법'에 대한 논의도 불가피한 현실적 문제가 됐다"고 밝힌 바 있다.

연합뉴스

하루 만에 입장이 바뀐 이유로는 APEC 정상회의 성과, 한미 관세 협상 후속조치 등 현안을 들었다. 정부의 성과를 뒷받침해야 할 시점에 재판중지법이 정치권의 화두가 되는 것은 정부·여당에 부담이 될 수 있다는 인식으로 풀이된다.

박 수석대변인은 "(재판중지법에 대한) 당내 다양한 의견이 있을 수 있겠으나 수렴 과정을 거칠 필요가 없다고 본다. 대통령실과도 조율을 거친 사안"이라고 설명했다.

그러면서 "원론적 입장이었을 뿐"이라며 "원인 제공이 국민의힘에 있다는 사실을 명확하게 하고 싶었던 것뿐이지 추진하겠다는 의지를 강하게 한 적은 없다"고 부인했다.

민주당은 지난 6월에도 국회 법제사법위원회를 통해 재판중지법을 의결한 뒤 본회의에서 처리할 계획이었으나 당시 본회의 직전 처리를 연기한 바 있다.





강유정 대통령실 대변인도 이날 브리핑에서 "해당 법안이 불필요하다는 게 대통령실의 일관된 입장"이라고 밝힌 바 있다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

