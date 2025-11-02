李대통령 "韓·싱가포르 공통점 많아…빛나는 전략 동반자 관계로"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

웡 총리 "글로벌 파트너로 생각"…녹색·디지털·국방·안보 등 협력

이번 정상회담서 전략적 관계 수립…"왜 진작 수립하지 않았나 의아"

이재명 대통령이 2일 로런스 웡 싱가포르 총리와 정상회담에서 동북아시아와 동남아시아에서 각각 첨단산업과 혁신을 주도하는 양국이 "반짝반짝 빛나는 전략적 동반자 관계"를 만들어가자고 했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 정상회담에서 "우리 양국은 공통점이 많다. 국토가 협소하고 자원이 부족하고 지정학적 환경이 어렵지만 인적 자본과 개방된 자유무역 질서를 토대로 놀라운 성장을 이뤄냈다"면서 이같이 말했다.

이 대통령은 "최근 국제환경이 근본적으로 변하고 있다"며 "이런 중요한 시기에 전략적 동반자 관계를 수립한 것은 양국의 발전에 크게 기여하게 될 것"이라고 했다. 이어 "저는 한국과 싱가포르가 전략적 동반자 관계를 왜 진작에 수립하지 않았나 의아했다"고 말하기고 했다.

그러면서 양국이 전략환경 변화에 대응한 안보협력, 자유무역 질서 위기에 대응한 경제 협력과 인적 교류, 산업환경 변화에 대응한 인공지능 첨단기술 협력에 방점을 두고 전략적 동반자 관계를 추진했으면 한다고 밝혔다.

이에 웡 총리도 싱가포르와 한국은 유사한 점이 매우 많다면서 특히 이 대통령이 먼저 언급했던 "전략적 파트너십으로의 격상이 왜 이제야 이뤄졌는지 저도 의문스럽다"고 공감을 나타냈다..

웡 총리는 전략적 동반자 관계로 격상함에 따라 녹색산업, 디지털 산업, 신성장 동력, 국방, 안보 측면에서 협력의 여지가 많다고 강조했다. 왕 총리는 "싱가포르와 한국의 국가전략, 철학, 미래에 대한 전망이 유사하기 때문에 어려움에 처한 글로벌 시장에서 역내 파트너로서, 글로벌 파트너로서 함께 나아갈 수 있다고 생각한다"고 했다.

앞서 웡 총리는 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 아세안(동남아시아국가연합)에 참석하고 지난달 29일 한국에 도착했고, 이달 1일까지 경주에서 진행된 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 일정을 소화한 뒤 서울로 이동했다.





이 대통령은 이날 대통령실에서 웡 총리 내외를 공식 영접하면서 "매일 봅니다"라고 인사를 건넸다. 웡 총리도 회담에서 "한국에 5일째 머무르고 있는데, 제일 오래 머문 것 아닌가 한다"며 "제일 중요한 점은 대통령님을 거의 매일 만났다는 점이다. 그래서 아주 친근한 사이로 느껴진다"고 했다.





