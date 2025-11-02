기아, 코세페 참가…"K8·봉고 LPG 최대 10% 할인"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

EV3·EV4 등 13개 차종

5000대 대상 최대 10% 할인 혜택

기아가 국내 최대 쇼핑 축제 '2025 코리아 세일 페스타(Korea Sale FESTA)'에 참가해 11월 한 달 간 대대적인 할인 혜택을 제공한다고 2일 밝혔다.

기아는 오는 10일까지 집중 할인 기간을 통해 특별 할인을 시행한다. ▲셀토스 ▲스포티지 ▲쏘렌토 ▲카니발 ▲K5 ▲K8 ▲타스만 ▲니로 HEV ▲봉고 LPG ▲K9 등 10개 차종에 3%, ▲EV3 ▲EV4 ▲EV9 등 3개 차종에 5% 특별 할인 혜택을 제공한다. (※8월 이전 생산분 한정)

이번 특별 할인은 약 5000대 한정으로 선착순 혜택 제공되며, 집중 할인기간(11월 1일~11월 10일) 내 계약하고 당월까지 출고를 완료한 고객에게 적용된다.

또한, 기아는 11월 한 달 동안 생산월 판매 조건에 더해 ▲K5 ▲K8 ▲타스만 ▲니로 HEV ▲봉고 LPG ▲K9 등 6개 차종을 대상으로 'K-페스타' 구매지원금 50만원을 제공하며, K-페스타 구매지원금과 함께 K5, K8, 니로 HEV, 봉고 LPG 4개 차종은 11월 출고 고객 대상 36개월 무이자 할부 혜택도 동시에 제공할 예정이다.

소비자가 K-페스타 구매지원금과 집중 할인 기간 특별 할인, 생산월 판매 조건을 종합적으로 적용 받을 경우 ▲K8, 봉고 LPG 최대 10% ▲K9 최대 9% ▲K5, 니로 HEV 최대 8% ▲타스만 최대 6% 등의 할인 혜택을 누릴 수 있다. (※엔트리 트림 기준)

아울러 기아는 '기아 스토어 방문 이벤트'도 운영한다. 전국 기아 지점, 대리점, 드라이빙센터를 방문해 비치된 QR코드로 이벤트 페이지에 접속, 응모하면 추첨을 통해 코리아 세일 페스타 참가 기업 제품을 경품으로 받을 수 있다.

이벤트 경품은 ▲삼성전자 비스포크 AI 식기세척기 빌트인 14인용(1명) ▲LG 코드제로 A5 흡입+물걸레(2명) ▲쿠첸 브레인 10인용 IH전기압력밥솥(5명) ▲기아 제뉴인 액세서리 세차 타월 패키지(10명) ▲데일리시 제주 나들이 핸드크림(30명) 등이다.

이와 더불어, 기아는 참여 고객 중 총 3000명을 추첨해 계약금 지원 쿠폰 10만원도 제공할 예정이다.





기아 관계자는 "대한민국 쇼핑 축제인 '2025 코리아 세일 페스타'에 맞춰 고객들의 부담을 덜어드릴 수 있는 혜택을 마련했다"라며 "앞으로도 다양한 혜택으로 고객의 성원과 사랑에 보답할 것"이라고 밝혔다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

