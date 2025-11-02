하나금융, 포용금융 실천 모범기업으로 감사패 받아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나금융나눔재단, 2017년부터 쌘뽈요양원 시니어 지원 사업 공로 인정 받아

함영주 회장 "취약계층 어르신들이 사회 구성원으로 존중 받을 수 있도록 포용사회 실현을 위해 지원 이어나갈 것"





지난달 31일 오후 명동사옥에서 지속적인 취약계층 어르신들 지원에 대한 감사의 뜻으로 '샬트르 성 바오로 수녀회'로부터 감사패를 받고 함영주 하나금융그룹 회장(오른쪽)이 민혜숙 샬트르 성 바오로 수녀회 서울 관구장과 함께 기념촬영을 하고 있다. 하나금융그룹

하나금융그룹은 지난달 31일 명동사옥에서 취약계층 어르신들 지원에 대한 감사의 뜻으로 '샬트르 성 바오로 수녀회'로부터 감사패를 받았다고 1일 밝혔다.

하나금융그룹은 2017년부터 8년간 '샬트르 성 바오로 수녀회'에서 치매 및 노인성 질환 등으로 돌봄이 필요한 어르신을 위해 운영 중인 노인복지시설(쌘뽈요양원)에 전동침대, 낙상 방지용 매트리스, 휠체어, 복지 용구, 농산물 등 다양한 물품을 지원해 왔다.

또한, 요양원의 시스템 냉·난방설비 구축뿐만 아니라, 실내 바닥공사, 목재 스크린 등 시설 전반적인 개보수를 통해 취약계층 어르신들이 안전한 환경에서 건강한 노후 생활을 영위할 수 있도록 전방위적으로 지원해 오고 있다.

함영주 하나금융그룹 회장은 "130년이 넘는 기간 동안 소외된 이들을 위해 사랑과 나눔을 실천해 온 '샬트르 성 바오로 수녀회'로부터 감사패를 받게 되어 영광"이라며 "하나금융그룹은 앞으로도 취약계층 어르신들이 사회 구성원으로 존중받으며 활기차게 생활하실 수 있는 포용적 사회를 위해 실질적인 지원을 이어가겠다"고 밝혔다

한편, 하나금융그룹은 시니어와 중장년 경력 인재의 재취업과 창업을 지원하는 '하나 파워 온 세컨드 라이프', 지역 시니어 일자리 창출과 취약계층 식사 돌봄을 위한 반찬 도시락 제조 시설 개소, 자원재생활동가(폐지수거노인) 경량 손수레 및 안전키트 지원, 시니어 대상 디지털 금융 교육 사업 등 시니어 세대를 위한 다양한 사업을 진행하고 있다.





'샬트르 성 바오로 수녀회'는 1888년도에 우리나라에 들어온 최초의 수녀회로 선교뿐 아니라 보육원 및 장애아동을 위한 아동종합복지센터, 무의탁 어르신들을 위한 쉼터, 장애인 복지 및 재활을 위한 장애인 거주 시설을 운영하는 등 취약계층을 위한 다양한 사회복지 활동을 전개하고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

