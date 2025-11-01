이 대통령 "한중 관계, 완전 정상화로 보기 어려워…협력의 길 찾아야"[경주APEC]

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령, 1일 APEC 기자회견

"한반도 안정이 中 이익, 큰 역할 기대"

이재명 대통령이 1일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기자회견에서 함박웃음을 짓고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 1일 한중 관계에 대해 "실질적으로 완전히 정상화되거나 회복돼있다고 보기 어려운 상태"라고 말했다.

이 대통령은 이날 아시아태평양경제협력체(APEC) 의장 자격으로 경주 미디어센터에서 연 기자회견에서 한중 관계의 전망과 관련된 질문을 받고 이같이 대답했다.

이 대통령은 "(한국과 중국이) 단순한 회복을 넘어서 서로에게 도움이 되는 협력의 길을 다시 찾아가야 한다"면서 "실질적 관계 회복, 실질적 협력 강화가 꼭 필요하겠다"고 설명했다. 그러면서 "거기에 주안점을 두고 논의하려 한다"고 부연했다.

이어 이 대통령은 "가장 중요한 분야는 아무래도 경제 분야"라면서 "한중은 여러 부분에서 경쟁하지만 협력관계이기도 하다. 지리적으로 가깝고 경제적으로 깊이 의지 협력하는 관계"라고 강조했다.

또 그는 "앞으로는 외부의 작은 장애가 있더라도 그 장애를 넘어서서 더 큰 이익과 변화를 향해 나아가려고 한다"면서 "경제, 민간 교류, 나아가 동북아 평화와 안정을 위한 역할을 어떻게 할 것인지에 대해서도 협력과 소통의 계기를 많이 만들고 높여가려 한다"고 얘기했다.





그러면서 "한반도가 안정돼야 동북아도 안정된다. 그것이 중국의 이익에 부합한다. (중국의) 큰 역할을 기대하고 있다"고 밝혔다.





경주=송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

